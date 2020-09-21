Під час зустрічі учасників переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську українська делегація пригощали присутніх шоколадом. Втім російська сторона від таких гостинців чомусь відмовилася.

Віце-прем'єр та заступник голови української делегації у ТКГ Олексій Резніков в ефрі одного з телеканалів розповів про курйозний випадок під час перемовин. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Це відверта маячня, – Резніков спростував міфи про ТКГ та інспекцію Шумів

Чому росіяни відмовились від українських гостинців

За словами Резнікова, українці в ТКГ застосовали певну тактику. Зокрема, учасники переговорів привезли на зустріч шоколад і пригощали всіх присутніх. Проте росіяни відмовилися брати гостинці з рук українців.

Чомусь вони переживають. Адже шоколад куплений в Німеччині в магазині,

– зазначив Рєзніков.

Віце-прем'єр також додав, що українські представники намагаються не комунікувати з росіянами без присутності французьких і німецьких колег.

Що таке Тристороння контактна група? Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України. Результат роботи ТКГ – мінські угоди.



Перший президент України Леонід Кравчук зараз очолює делегацію України в ТКГ з кінця липня 2020 року. На цій посаді Кравчук замінив Леоніда Кучму. Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України. Результат роботи ТКГ – мінські угоди.Перший президент України Леонід Кравчук зараз очолює делегацію України в ТКГ з кінця липня 2020 року. На цій посаді Кравчук замінив Леоніда Кучму.



До теми Кравчук змусив Гризлова вибачитись і визнати, що ОРДЛО – українська територія