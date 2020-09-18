Віцепрем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков 18 вересня виступив у Верховній Раді. Він зазначив, що однією зі складових гібридної війни Росії є інформаційна війна. Саме тому він спростував поширені міфи про ТГК, інспекцію Шумів та вибори на Донбасі.

Головний міф про ТКГ – це наділення її повноваженнями, яких вона не має. Про це повідомив Резніков під час виступу у Верховній Раді, передає 24 канал.

Важливо Для проведення виборів в ОРДЛО потрібен спеціальний закон, – Резніков

Про Тристоронню контактну групу

Олексій Резніков підкреслив, що Тристороння контактна група не ухвалює рішень. Натомість лише парламент може ухвалити спеціальний закон, який визначатиме, чи проводити вибори на тимчасово окупованих територіях після їх деокупації.

ТКГ не ухвалює рішень, ТКГ є тільки логістичним майданчиком для узгодження деталей та домовленостей, які досягаються лідерами нормандського формату. Рішення ухвалюється тільки президентом і парламентом України,

– наголосив віцепрем'єр.

Він нагадав, що Президент під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року чітко дав зрозуміти, що жодних змін в Конституції України щодо включення туди якогось особливого статусу не буде.

Про інспекцію Шумів

Інший поширений міф – це про так звану інспекцію позицій українських військових у Шумах.

Пробачте, але це – відверта маячня. Це – російський наратив. Росія сама зірвала перевірку, бо розуміла, що на виході отримає негативний результат. Адже мовилося виключно про сіру зону і виключно для звіту СММ ОБСЄ,

– сказав Резніков.

Інспекція населеного пункту Шуми: головне

9 вересня у ТКГ домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ. Ця домовленість стала наслідком неодноразових погроз із боку ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна.

Він звинуватив Україну в побудові якихось укріплень і пообіцяв їх обстріляти. Але вже 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію.

Скасували її через те, що окупанти висунули нові вимоги у порушення попередніх домовленостей.

Цього ж дня 10 вересня проросійські бойовики влаштували прицільний вогонь та запустили 2 безпілотники. Порушення зафіксував штаб ООС та представники місії ОБСЄ.

Актуально Інспекція в Шумах неможлива через позицію Росії: деталі

ТКГ начебто готують вибори в ОРДЛО

Віцепрем'єр додав, що ще один міф, що у ТКГ начебто підкилимно готуються вибори в ОРДЛО на 25 жовтня цього року. За словами Резнікова, це – нісенітниця, адже для виборів необхідний окремий закон.

Він вчергове підкреслив, що вибори в ОРДЛО можливі лише після: