Росія дотримується неконструктивної позиції, через яку інспекція в Шумах є неможливою. Раніше українська сторона погодилась на спільний візит представників ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.

Росія направила багато запитів щодо інспекції

Додаткові вимоги Росії щодо інспекції неможливо виконати. Про це повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

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Через відмову Росії дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду з метою підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії зіткнення, інспектування у районі селища Шуми Донецької області на даний момент не може бути проведено,

– зазначив Лоссовський.

Серед запитів, які надійшли від сторони Росії, зокрема:

нові райони для відвідування;

дозволи на фото та відеозйомку;

підписання спільного протоколу.

Основний аргумент для скасування інспекції – це, звісно, обстріл українських позицій біля Шумів бойовиками. При цьому спостерігачі ОБСЄ втратили свій безпілотник.

Ми готові йти й надалі цим шляхом з метою переходу від "тиші" на Донбасі до стійкого миру. Водночас ми бачимо, що Росія переслідує зовсім інші цілі, а саме – піар, а не мир,

– наголосив представник України.

Головне про ситуацію біля населеного пункту Шуми: