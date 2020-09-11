Інспекцію окупантів поблизу Шумів на Донбасі скасували після обстрілу бойовиків. Водночас у Тристоронній контактній групі не виключили проведення нових інспекцій.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі одного з телеканалів зазначив, що спецрозслідування інциденту проведуть представники ОБСЄ. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Інспекція біля Шумів, що не відбулась: бойовики влаштували обстріл і запустили 2 безпілотники

Він також додав, що українська делегація готова провести відеоконференцію на рівні підгрупи з безпеки, щоб дослідити за яких умовах, з якою метою і ким було здійснено обстріл біля Шумів.

Водночас Леонід Кравчук не виключив подальших інспекцій на Донбасі.

Нові інспекції розглядаються, але не тільки односторонні... Якщо ми побачимо, що на Донбасі ведуться якісь роботи або дії, то будемо заявляти про необхідність проведення інспекції,

– додав він.

Відзначимо, що раніше Кравчук заявляв, що перенесення інспектування українських позицій біля Шумів не є зривом мінських домовленостей.

Зверніть увагу! У Берліні 11 вересня вже понад 7 годин триває зустріч радників "нормандської четвірки". Основними питаннями перемовин стали порушення режиму тиші на Донбасі, зокрема й обстріл бойовиків поблизу Шумів.

Інспектування бойовиків біля Шумів: що трапилось