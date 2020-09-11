Кравчук не виключив нових інспекцій бойовиків і розповів, що сталось біля Шумів
Інспекцію окупантів поблизу Шумів на Донбасі скасували після обстрілу бойовиків. Водночас у Тристоронній контактній групі не виключили проведення нових інспекцій.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі одного з телеканалів зазначив, що спецрозслідування інциденту проведуть представники ОБСЄ. Про це повідомляє 24 канал.
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Він також додав, що українська делегація готова провести відеоконференцію на рівні підгрупи з безпеки, щоб дослідити за яких умовах, з якою метою і ким було здійснено обстріл біля Шумів.
Водночас Леонід Кравчук не виключив подальших інспекцій на Донбасі.
Нові інспекції розглядаються, але не тільки односторонні... Якщо ми побачимо, що на Донбасі ведуться якісь роботи або дії, то будемо заявляти про необхідність проведення інспекції,
– додав він.
Відзначимо, що раніше Кравчук заявляв, що перенесення інспектування українських позицій біля Шумів не є зривом мінських домовленостей.
Інспектування бойовиків біля Шумів: що трапилось
- Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.
- 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися, аби за участю ОБСЄ спільно проінспектувати ділянку біля селища Шуми.
- 10 вересня українська сторона перенесла цю інспекцію, оскільки проросійські бойовики висунули нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.
- Нові вимоги окупантів – відвідування нових точок, здійснення фото- і відеофіксації, підписання спільного протоколу.
- Бойовики того ж дня влаштували обстріл по українських позиціях біля Шумів. Провокація була спрямована на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ. Також окупанти підняли в небо та направили на українські позиції два безпілотники.