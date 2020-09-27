Військово-медичні сили долучились до міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020". На Херсонщині посеред лісу розгорнули мобільний шпиталь. Так зване містечко прибуло у складеному вигляді, подолавши 600 кілометрів зі столиці.

Польовий шпиталь розбили за 2 доби. Наразі відпрацьовують тактику надання допомоги пораненим. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Тактика надання допомоги

Важкопоранених везуть у протишокову палату. У військових медиків працює правило "золотої години" – з тактикою надання допомоги пацієнту визначаються за 60 хвилин.

Нам поки що невідомо про кількість уламків та їхню локалізацію. Однак є відповідний намет з сучасним обладнанням – це дозволяє зрозуміти проблему конкретного пацієнта. Зокрема, як швидко йому потрібно надати допомогу",

– розповів начальник військового мобільного шпиталю Дмитро Мірошниченко.



Дмитро Мірошниченко / Скриншот з відео

У мобільних шпиталях Збройних сил України – кваліфіковані фахівці, чимало з яких є кандидатами медичних наук. Більшість із них пройшли через фронт.

Багатопрофільність шпиталю

Шпиталь здатен працювати в екстремальних умовах та за будь-якої погоди, водночас він багатопрофільний. Від стоматології до хірургії, ключове місце – операційний блок.

Наразі тут можуть проходити 2 операції, у складних умовах є можливість розгорнути ще 2 відповідні столи. Одночасно в операційній у польових умовах можуть працювати понад 20 медиків.



Шпиталь здатен працювати в екстремальних умовах / Скриншот з відео

Операції різної складності

Начальник хірургічного відділення військового мобільного шпиталю Володимир Трохименко навіть розповів про процес порятунку ногу від ампутації.



Начальник хірургічного відділення Володимир Трохименко / Скриншот з відео

"Потрібно взяти з іншої ноги велику підшкірну вену, яка не несе великого навантаження по гемодинаміці. Цю вену треба перевернути відповідним відрізком і вшити на місце дефекту тої артерії, якої немає", – сказав він.

Що спонукало до розвитку мобільних шпиталів

У мобільних шпиталях є найсучасніше оснащення, яке має не кожна країна світу. До розвитку військової медицини в Україні спонукала ситуація на Сході держави.

За останні 6 років керівництво Збройних сил, керівництво медичної служби Збройних сил та Міністерство оборони провели колосальну роботу. Для таких мобільних госпіталів укомплектували найсучасніше обладнання,

– зазначив начальник військового мобільного шпиталю Дмитро Мірошниченко.



У мобільних шпиталях є найсучасніше оснащення / Скриншот з відео

За його словами, вся апаратура сертифікована згідно з міжнародними стандартами. Водночас мобільний шпиталь розрахований на сотню ліжок. У фронтових умовах операційна може розгорнутися за 2 години.