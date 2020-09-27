Військові медики долучились до міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020"
Військово-медичні сили долучились до міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020". На Херсонщині посеред лісу розгорнули мобільний шпиталь. Так зване містечко прибуло у складеному вигляді, подолавши 600 кілометрів зі столиці.
Польовий шпиталь розбили за 2 доби. Наразі відпрацьовують тактику надання допомоги пораненим. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.
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Тактика надання допомоги
Важкопоранених везуть у протишокову палату. У військових медиків працює правило "золотої години" – з тактикою надання допомоги пацієнту визначаються за 60 хвилин.
Нам поки що невідомо про кількість уламків та їхню локалізацію. Однак є відповідний намет з сучасним обладнанням – це дозволяє зрозуміти проблему конкретного пацієнта. Зокрема, як швидко йому потрібно надати допомогу",
– розповів начальник військового мобільного шпиталю Дмитро Мірошниченко.
Дмитро Мірошниченко / Скриншот з відео
У мобільних шпиталях Збройних сил України – кваліфіковані фахівці, чимало з яких є кандидатами медичних наук. Більшість із них пройшли через фронт.
Багатопрофільність шпиталю
Шпиталь здатен працювати в екстремальних умовах та за будь-якої погоди, водночас він багатопрофільний. Від стоматології до хірургії, ключове місце – операційний блок.
Наразі тут можуть проходити 2 операції, у складних умовах є можливість розгорнути ще 2 відповідні столи. Одночасно в операційній у польових умовах можуть працювати понад 20 медиків.
Шпиталь здатен працювати в екстремальних умовах / Скриншот з відео
Операції різної складності
Начальник хірургічного відділення військового мобільного шпиталю Володимир Трохименко навіть розповів про процес порятунку ногу від ампутації.
Начальник хірургічного відділення Володимир Трохименко / Скриншот з відео
"Потрібно взяти з іншої ноги велику підшкірну вену, яка не несе великого навантаження по гемодинаміці. Цю вену треба перевернути відповідним відрізком і вшити на місце дефекту тої артерії, якої немає", – сказав він.
Що спонукало до розвитку мобільних шпиталів
У мобільних шпиталях є найсучасніше оснащення, яке має не кожна країна світу. До розвитку військової медицини в Україні спонукала ситуація на Сході держави.
За останні 6 років керівництво Збройних сил, керівництво медичної служби Збройних сил та Міністерство оборони провели колосальну роботу. Для таких мобільних госпіталів укомплектували найсучасніше обладнання,
– зазначив начальник військового мобільного шпиталю Дмитро Мірошниченко.
У мобільних шпиталях є найсучасніше оснащення / Скриншот з відео
За його словами, вся апаратура сертифікована згідно з міжнародними стандартами. Водночас мобільний шпиталь розрахований на сотню ліжок. У фронтових умовах операційна може розгорнутися за 2 години.