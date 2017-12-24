Бойовики готують теракт на католицьке Різдво
20:46, 24 грудня 1487 Читать новость на русском
25 грудня, коли у світі відзначають католицьке Різдво, бойовики ОРДО планують закласти вибухівку на території "Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості".
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
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"Приблизно з 9:00 до 15:00 на вказаному об’єкті може статися потужний вибух. В робочий час можуть постраждати цивільні – працівники підприємства, які змушені з об’єктивних причин залишатися на тимчасово окупованих територіях", - сказано у повідомленні штабу.
Раніше у штабі АТО повідомили, що 24 грудня попри домовленості про припинення вогню на час святкових днів, бойовики ведуть провокаційні обстріли, зокрема на донецькому напрямку.
Джерело: 24 Канал
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