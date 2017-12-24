Російські офіцери з СЦКК покинули Донбас

Цього тижня 39 російських представників Спільного центру контролю та координації припинення вогню залишили Україну.

З 2014 року росіяни працювали як посередники між бойовиками і українською владою – домовлялись про припинення обстрілів, ремонтні роботи на лінії розмежування та багато іншого.

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В'ячеслав і Олександр майже 3 останніх місяці провели на непідконтрольній Україні території – в Луганську та Безіменному. Загалом по той бік фронту їх офіцерів української сторони СЦКК було шестеро. Кілька днів тому вони повернулися через демарш росіян.

Ми не могли залишатися на тій території самостійно, оскільки гарантії безпеки були надані представниками Російської Федерації. І з виходом представників РФ ці гарантії зменшувалися,

– заявив Олександр Петровський.

Українські офіцери на тій стороні пересувалися лише від місця проживання до свого поста. Інформацію про обстріли отримували від росіян. А ті – від бойовиків.



"4 кілометри було до передової. Позначити звідки був постріл було практично неможливо. І інформація, яка приходила іноді від спостережних постів ордо, не відповідала тому, що було реально чутно в нашому становищі", – прокоментував представник української сторони СЦКК В'ячеслав Явкін.



Фіксація обстрілів, налагодження режиму тиші у випадку відкриття вогню чи для ремонту інфраструктури – цим опікується Спільний центр контролю та координації припинення вогню або просто СЦКК. Присутність українських офіцерів по той бік, а російських по цей, хоч і не завжди, але допомагала оперативно домовлятися про тишу.

Чи такі домовленості із росіянами гарантували безпеку – дивіться у сюжеті.