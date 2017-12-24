Бойовики грубо порушили перемир'я: серед українських воїнів є втрати

Проросійські терористи на Донбасі цинічно порушили новорічно-різдвяне перемир’я, яке мало розпочатись на фронті 23 грудня.

За даними прес-центру штабу АТО, впродовж минулої доби терористи тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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Зокрема, були зафіксовані обстріли позицій поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського.

Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню,

– констатують у штабі.

На жаль, за минулу добу в лавах українських військових є втрати. Від кулі снайпера у районі Світлодарської дуги загинув один український боєць.

Воїни АТО на провокації ворога вогнем не відповідали, виконуючи умови домовленого перемир’я.

Дивіться відео зведення прес-центру штабу АТО за 23 грудня: