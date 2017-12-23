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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Як протистояти бойовикам, або що є в арсеналі українських бійців у зоні АТО

22:52, 23 грудня 698 Читать новость на русском

Наразі українські військові вимушені протистояти ворожим танкам лише зброєю, яку дозволяють мінські домовленості.

На цих териконах неподалік Донецька - позиції бойовиків. На висоті у них і бліндажі, і техніка. Звідти насипають по військових і цивільних.

"У них між териконами є позиція спеціальна під танк, під БМП. І вони виїжджають, потім або навісними, або прямою наводкою б'ють по позиціях. Його видно добре, коли він виїжджає. Ну а дістати її важкувато, тому що відстань не дозволяє", – зауважив військовослужбовець ЗСУ Костянтин.

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До висоток з півтора кілометра. Старою, але перевіреною радянською зброєю РПГ не дістанеш. Стріляють бійці здебільшого по укріпленнях. Але на полігонах постійно відпрацьовують постріли по техніці.

Коли бойовики дошкуляють дуже сильно, заряджають ще одну радянську спадщину – станковий протитанковий гранатомет СПГ-9. Попри її поважний вік, бійці цю зброю цінують. За 3 роки на війні Костянтина "спис" неодноразово виручав.

Бували випадки, коли з 4-х кілометрів потрапляли саме в бійниці. Звідти на нас працювали, припустимо, з кулемета. Або з АГС-у. Тобто можна досить прицільно їм стріляти. Те, що говорять, що це застаріла зброя – неправда. СПГ – це досить хороша, приємна річ, з якої дуже зручно працювати,
– зазначив військовий Костянтин.

Та сучасна техніка, зокрема танки із динамічним захистом, не завжди по зубах спроектованій півстоліття тому зброї. Українська ж броня у зоні відведення. І стріляє хіба на полігонах. Бойовики ж перед перемир'ям гатили з танка по Пісках. Випустили 2 десятки снарядів. Боротися з ними можна протитанковими керованими ракетами.

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Наприклад ПТРК "Фагот". Таких в українській армії багато ще з радянських часів. І вони не першої свіжості. Комплекс дістане ворога на відстані двох кілометрів. Хоча часом бувають проблеми із спрацьовуванням.

Якщо він заздалегідь встановлений, нам вистачає трьох хвилин перезарядитися, навести і відпрацювати. Вилітає сама ракета, за нею тягнеться провід, та за допомогою управління коригується політ ракети,
– вказав військовослужбовець ЗСУ Олексій.

На цих позиціях поблизу Донецька українські військові часто чують прибуття ешелонів із технікою, бо неподалік за посадкою є залізнична станція. Цей напрямок проривонебезпечний. Рівнина, пряма дорога і широкі поля. Щільно заміновані. І таких ділянок вздовж лінії зіткнення – десятки. Як і тих, по яких періодично працює ворожа техніка. І їй потрібна ефективна протидія.

Звісно, над зброєю для боротьби із технікою працюють українські розробники. І вона вже присутня в ЗСУ. Щоправда, далеко не всюди, де це так необхідно.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Зброя
Джерело: 24 Канал
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