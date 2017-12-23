Маккейн сповістив, чим допоможе Україні надання зброї з боку США

Росія та бойовики, яких вона підтримує, продовжують не лише вбивати українців, а й посилювати нестабільність в Україні, відтак надання Києву летального озброєння є необхідним заходом для миру на Донбасі.

Таку заяву зробив голова комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн, передає його прес-служба.

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"Рішення президента Трампа надати Україні протитанкові комплекси Javelin знаменує собою ще один значний крок у правильному напрямку та посилає сильний сигнал про те, що Сполучені Штати будуть стояти на боці своїх союзників і партнерів в боротьбі за захист не лише свого суверенітету, а й територіальної цілісності", – підкреслив політик.

За його словами, таке рішення назрівало вже давно.

"Оскільки Володимир Путін продовжує сіяти нестабільність в Україні і сили, які веде Кремль, посилюють свої смертоносні атаки, це рішення було ухвалено у дуже вдалий час. Надання Україні необхідних можливостей для стримування та захисту від подальшої російської агресії сприятиме створенню стабільніших умов безпеки, необхідних для мирного врегулювання цього конфлікту", – зауважив він.

Водночас Маккейн наголосив, що "надання Україні допомоги з отримання оборонних летальних озброєнь не перешкоджає встановленню миру та є необхідним заходом для його досягнення".

Нагадаємо, США нададуть Україні оборонне озброєння в рамках зусиль Вашингтона щодо зміцнення обороноздатності країни.



Окрім того, Адміністрація Трампа схвалила постачання Україні снайперських гвинтівок M107A1 і супутнього устаткування на суму 41,5 мільйони доларів.