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Бойовики "ЛНР" масово розкрадають пальне: російські командири готують прочуханку

21:44, 12 січня 512 Читать новость на русском
Ситуація в
Ситуація в "ЛНР" / Фото з вільних мереж

У другому так званому армійському корпусі бойовиків "ЛНР" знову загострилося питання нецільового витрати палива, що їм надходить.

Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

Згідно з повідомленням, командування 2-го АК вирішило почати жорсткі заходи щодо контролю за використанням дизельного палива у низці частин і підрозділів, які відзначилися тим, що пустили на "поточні потреби" частково запаси недоторканного запасу пального.

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"Російські "радники" припускають найгірше – масштабні розкрадання командним складом палива і пускання його "наліво", – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що готується черговий перерахунок і переоблік залишків паливно-мастильних матеріалів. Справа дійшла до того, що в одному з батальйонів росіянин, що проводить перевірку, пообіцяв "прострелити голову" одній "відповідальній особі" за недостачу кількох десятків тонн дизпалива, швидше за все, злитого прямо з бойової техніки.

Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Луганськ Пальне
Джерело: 24 Канал
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