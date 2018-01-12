Терористи "ЛНР" підірвали тіла своїх загиблих заради наживи

Польові командири 6-го окремого механізованого полку 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР" знищили тіла двох загиблих бойовиків шляхом підриву, щоб оголосити їх зниклими безвісти й отримувати їхню зарплату.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook з посиланням на дані розвідки.

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"З метою приховування фактів загибелі двох підлеглих і невиплати грошової компенсації, польові командири цинічно знищили тіла двох загиблих бойовиків методом підриву. Таким чином, ватажки російсько-окупаційного підрозділу вкотре приховали факти перед вищим керівництвом про втрати серед особового складу. Надалі вони планують отримувати їхню зарплату, внісши загиблих до списків зниклих безвісти", – йдеться в повідомленні.

У штабі також уточнили, що 6 окремий мотострілецький полк 2 АК так званої "ЛНР" веде бойові дії проти підрозділів Збройних сил України на луганському напрямку в районі міста Попасна.

Нагадаємо, за останню добу, 11 січня, в зоні проведення бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще двоє бійців зазнали поранень.