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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дружина головного сепаратиста "ДНР" отруїла понад 40 терористів

23:00, 5 січня 25506 Читать новость на русском
Дружина ватажка
Дружина ватажка "ДНР" Захарченка отруїла понад 40 терористів / Фото з відкритих джерел

На окупованій Донеччині місцеві бойовики та російські найманці насмерть потруїлися горілкою виробництва "ДНР", яку виготовляють на підприємстві, яке наразі контролює цивільна дружина ватажка "ДНР" Олександра Захарченка Наталія Гладкова.

Про це написав журналіст Олексій Чибісов у своєму блозі "Жінка Захарченка за допомогою ФСБ вбиває терористів не гірше ЗСУ" для сайту "24".

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Зазначається, що бойовики померли від отруєння алкоголем, виробленим на території окупованих районів Донбасу.

Саме горілкою з заводів Гладкової масово потравилися російські військові та "денеерівці" у новорічну ніч. Наразі відомо про 41 померлого у страшних муках,
– зазначив журналіст.

За його словами статистика вбитих цивільною дружиною ватажка "ДНР" Захарченка "дуже пристойна та може конкурувати із втратами, які наносять терористам ЗСУ".

Нагадаємо, бойовик так званої "ДНР" Олександр Захарченко відзначився черговим ляпом під час привітання так званої "Донецької академії управління і державної служби при "главі "ДНР" з 25-річчям.

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Тероризм АТО
Джерело: 24 Канал
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