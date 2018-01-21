Бойовики обстріляли автобус на КПВВ на Донбасі: одна людина загинула
Поблизу КПВВ "Оленівка" на окупованому Донбасі бойовиками був обстріляний автобус. За повідомленням Штабу АТО, як мінімум одна людина загинула.
Як повідомили військові, автобус із цивільними особами був обстріляний бойовиками «ДНР» у «сірій зоні» в районі КПВВ «Оленівка», яке знаходиться на тимчасово непідконтрольній українському уряду території ОРДО.
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З посиланням на місцевих мешканців, які в цей час перетинали лінію зіткнення через КПВВ, військові заявили, що внаслідок цих дій одна цивільна особа загинула, ще одна – отримала поранення.
При цьому у Держприкордонслужбі заявили, що двоє цивільних осіб – пасажирів мікроавтобуса постраждали чи то у наслідок обстрілу, чи то ураження осколками від підриву невідомого вибухового пристрою.
Наразі обставини надзвичайної ситуації з’ясовуються, інформація уточняється.
"Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії у переддень візиту на територію Донецької і Луганської областей першого заступника глави СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга", – йдеться в повідомленні Штабу АТО.