Росія змінює тактику на Донбасі

Росія почала змінювати тактику на Донбасі, роблячи акцент на нарощуванні потенціалу своїх сил спеціального призначення. Саме їх почали використовувати у диверсійних операціях.

Про це розповів прес-секретар Міноборони щодо АТО Дмитро Гуцуляк.

За його словами, російське військове керівництво під час конфлікту на Донбасі "тренує" свій спецназ.

Читайте також: Захоплений у полон диверсант був у формі російської армії: у штабі АТО показали відео

"Військово-політичне керівництво Росії нарощує потенціал сил спеціальних операцій, в тому числі за рахунок напрацювання бойового досвіду на окупованому Донбасі", – сказав Гуцуляк.

Він додав, що Генштаб РФ велику увагу приділяє саме спецназу, що доводить інтенсивність роботи російських диверсантів в АТО.

"З початку року на посаді радників командирів частин і підрозділів першого і другого армійських корпусів російських окупаційних військ призначаються офіцери ЗС РФ, основна службова діяльність яких пов'язана з організацією підготовки так званих підрозділів спеціального призначення", – заявив Гуцуляк.