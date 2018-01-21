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Росія змінює тактику на Донбасі

14:53, сьогодні 8288 Читать новость на русском
Росія змінює тактику на Донбасі
Росія змінює тактику на Донбасі / b-port.com

Росія почала змінювати тактику на Донбасі, роблячи акцент на нарощуванні потенціалу своїх сил спеціального призначення. Саме їх почали використовувати у диверсійних операціях.

Про це розповів прес-секретар Міноборони щодо АТО Дмитро Гуцуляк.

За його словами, російське військове керівництво під час конфлікту на Донбасі "тренує" свій спецназ.

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"Військово-політичне керівництво Росії нарощує потенціал сил спеціальних операцій, в тому числі за рахунок напрацювання бойового досвіду на окупованому Донбасі", – сказав Гуцуляк.

Він додав, що Генштаб РФ велику увагу приділяє саме спецназу, що доводить інтенсивність роботи російських диверсантів в АТО.

"З початку року на посаді радників командирів частин і підрозділів першого і другого армійських корпусів російських окупаційних військ призначаються офіцери ЗС РФ, основна службова діяльність яких пов'язана з організацією підготовки так званих підрозділів спеціального призначення", – заявив Гуцуляк.

Теги: Війна на Донбасі АТО Новини України Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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