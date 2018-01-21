Захоплений у полон диверсант був у формі російської армії: у штабі АТО показали відео

19 січня в районі Широкиного українські бійці помітили наближення ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Воїни ЗСУ відкрили вогонь та поранили одного з диверсантів.

Після цього група почала відступати, кинувши на полі бою свого бойовика. Його оперативно евакуювали, надали необхідну медичну допомогу.

За життя російського диверсанта українські військові лікарі боролися 7 годин, йому було перелито 1,5 літра крові.

Як розповів боєць ЗСУ Валерій, бойовик був одягнений у російську військову форму.

"Ця куртка є зразком Збройних сил Російської Федерації. Це форма другої категорії, яка була видана зі складу", – розповів український військовий.

Українські медики оцінюють стан чоловіка як вкрай тяжкий, але стабільний.

Бійці ЗСУ затримали ворожого диверсанта