Захоплений у полон диверсант був у формі російської армії: у штабі АТО показали відео
19 січня в районі Широкиного українські бійці помітили наближення ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Воїни ЗСУ відкрили вогонь та поранили одного з диверсантів.
Після цього група почала відступати, кинувши на полі бою свого бойовика. Його оперативно евакуювали, надали необхідну медичну допомогу.
За життя російського диверсанта українські військові лікарі боролися 7 годин, йому було перелито 1,5 літра крові.
Як розповів боєць ЗСУ Валерій, бойовик був одягнений у російську військову форму.
"Ця куртка є зразком Збройних сил Російської Федерації. Це форма другої категорії, яка була видана зі складу", – розповів український військовий.
Українські медики оцінюють стан чоловіка як вкрай тяжкий, але стабільний.
Бійці ЗСУ затримали ворожого диверсанта