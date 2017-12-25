Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, незважаючи на перемир'я, є поранені

Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати новорічно-різдвяне перемир’я на Донбасі та не припиняють обстрілювати позицій українських захисників, внаслідок чого один військовий був поранений.

За даними прес-центру штабу АТО, впродовж минулої доби терористи 6 разів відкривали вогонь по позиціях української сторони.

Читайте також: Бойовики готують теракт на католицьке Різдво

"Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 6 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін.

На Донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював українські оборонні укріплення біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки.

Українські військовослужбовці на провокації ворога вогнем не відповідали, виконуючи умови домовленого перемир’я.