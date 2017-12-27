Бойовики вдарили по оборонцях біля Водяного
19:54, 27 грудня 904 Читать новость на русском
Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують порушувати різдвяне перемир’я.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, на Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь довкола Водяного. Спочатку окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли оборонні укріплення з непідконтрольної уряду України Саханки.
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Згодом по українських захисниках у цьому районі ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки.
На інших ключових ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Джерело: 24 Канал
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