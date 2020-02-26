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      Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

      - Читать новость на русском
      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      25 лютого проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. За добу втрат серед українських військових немає.

      Ворог обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Понад 20 разів за тиждень: бойовики не пускали спостерігачів ОБСЄ на Донбас

      Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

      • поруч з Талаківкою – з міномету калібру 82 міліметрів противник випустив 5 мін;
      • неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 10 пострілів;
      • поруч з Красногорівкою – з міномету калібру 120 міліметрів – 3 міни, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемету.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по нашим позиціям, а саме:

      • в районі Катеринівки – зі 120-міліметрового міномету ворог випутив 10 мін.

      Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 4 міни зі 120-міліметрового міномету по захисниках Мар'їнки.


      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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