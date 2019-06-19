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      Боюся, що "Слуга народу" не зможе функціонувати як повноцінна партія, – Дрік

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      Побоююся, що "Слуга народу" не зможе функціонувати як повноцінна партія
      Побоююся, що "Слуга народу" не зможе функціонувати як повноцінна партія / Скріншот з відео

      "Слуга народу", за новими рейтингами, продовжує зберігати лідерство – за партію президента Зеленського готові проголосувати 47% українців. Проте, експерти говорять, що люди з виборчого списку "Слуги народу" мають дуже мало спільного, тому навряд чи зможуть добре співпрацювати.

      Таку думку висловила громадська діячка та третя людина в списку партії "Самопоміч" Олександра Дрік у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Мене дуже турбує те, хто власне буде реалізовувати красиві обіцянки "Слуги народу". Судячи з того, що я бачу, на жаль, список президентської партії виглядає як група людей, що об’єднана лише одним – тим, що вони стануть нардепами. Більше їх нічого не пов’язує", – наголосила Дрік.

      Одне з головних побоювань – що вони не зможуть функціонувати як повноцінна партія, бо незрозуміло як і за що вони голосуватимуть, що будуть пропонувати тощо. Це все є загрозою для парламенту, який може бути неспроможним виконувати свою роботу через те, що туди зайде багато людей, які, до того ж, нічим не об'єднані,
      – відповіла громадська діячка.

      Дрік зазначила, що виборцям треба зрозуміти, хто власне ці люди і ким вони були до того, як іти в парламент. "От, наприклад, "Самопоміч" пропонує одну з ініціатив, яка полягає в тому, щоб публікувати декларації кандидатів у депутати. Адже законом ця вимога не передбачена. Тому українці до виборів не можуть простежити якусь інформацію про депутатів", – додала вона.

      Які партії проходять у Раду та скільки голосів набирають?

      1. 47,1% проголосували б за партію "Слуга народу";
      2. 11,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя";
      3. 8,1% – за партію "Голос";
      4. 7,3% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";
      5. 5,0% – за партію "Європейська Солідарність";

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Слуга народу Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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