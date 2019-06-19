Боюся, що "Слуга народу" не зможе функціонувати як повноцінна партія, – Дрік

"Слуга народу", за новими рейтингами, продовжує зберігати лідерство – за партію президента Зеленського готові проголосувати 47% українців. Проте, експерти говорять, що люди з виборчого списку "Слуги народу" мають дуже мало спільного, тому навряд чи зможуть добре співпрацювати.

Таку думку висловила громадська діячка та третя людина в списку партії "Самопоміч" Олександра Дрік у прямому ефірі 24 каналу.

Які партії проходять до Верховної Ради – читайте свіжий рейтинг

"Мене дуже турбує те, хто власне буде реалізовувати красиві обіцянки "Слуги народу". Судячи з того, що я бачу, на жаль, список президентської партії виглядає як група людей, що об’єднана лише одним – тим, що вони стануть нардепами. Більше їх нічого не пов’язує", – наголосила Дрік.

Одне з головних побоювань – що вони не зможуть функціонувати як повноцінна партія, бо незрозуміло як і за що вони голосуватимуть, що будуть пропонувати тощо. Це все є загрозою для парламенту, який може бути неспроможним виконувати свою роботу через те, що туди зайде багато людей, які, до того ж, нічим не об'єднані,

– відповіла громадська діячка.

Дрік зазначила, що виборцям треба зрозуміти, хто власне ці люди і ким вони були до того, як іти в парламент. "От, наприклад, "Самопоміч" пропонує одну з ініціатив, яка полягає в тому, щоб публікувати декларації кандидатів у депутати. Адже законом ця вимога не передбачена. Тому українці до виборів не можуть простежити якусь інформацію про депутатів", – додала вона.

Які партії проходять у Раду та скільки голосів набирають?

47,1% проголосували б за партію "Слуга народу"; 11,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя"; 8,1% – за партію "Голос"; 7,3% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"; 5,0% – за партію "Європейська Солідарність";

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.