Російський дрон у Чорному морі влучив в іноземний танкер, який заходив в український порт

Росія 12 січня, уже вдруге за останній тиждень, атакувала два іноземні судна у Чорному морі, які діяли в межах морського коридору. Зокрема, було влучання у танкер під прапором Панами.

Сталося загоряння, є поранений член екіпажу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Що відомо про атаку на іноземні судна?

Танкер під прапором Панами, у який влучила Росія, якраз очікував заходу до порту Чорноморська для завантаження рослинної олії.

Пораненому надається необхідна допомога.

Один член екіпажу отримав тяжке поранення та був оперативно евакуйований силами ВМС України до порту Одеси, де йому надано необхідну медичну допомогу,

– розповів голова ОВА Олег Кіпер, додавши, що влучання прийшлося у надбудову судна.

Також відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино. Воно виходило з порту із вантажем кукурудзи.

На цьому судні, на щастя, минулося без постраждалих немає. Було загоряння, але його оперативно локалізували.

Екіпаж продовжив рух.

Це ще один доказ того, що Росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов'язань,

– наголосив Кулеба.

