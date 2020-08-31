Я не знаю, хто любив Лукашенка. Просто всі мовчали, – брат загиблого активіста
Брат загиблого під час протестів у Білорусі активіста Микити Кривцова заявив, що білоруси могли проголосувати за Олександра Лукашенка лише під час перших виборів у 90-х роках. На думку Павла Кухти, усі подальші перемоги Лукашенка були сфальсифіковані.
Після розпаду СРСР у 1994 році за Лукашенка могли проголосувати завдяки гаслам "повернімо Радянський союз", які політик активно використовував у своїх агітаціях. Про це Павло Кухта заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Редакція OBOZREVATEL".
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Методи передвиборчої компанії у Лукашенка завжди були жорсткими: суперників прибирали, а незалежні журналісти зникали безвісти.
Я не знаю, хто любив Лукашенка. Просто всі мовчали,
– заявив Кухта.
Перемогу фінансувала Росія
За словами Кухти, навіть у першу перемогу Лукашенка значні кошти вклала Росія. Усі його подальші перемоги були суцільними фальсифікаціями.
Реально підтримувати Лукашенка могли хіба 30 – 40% виборців. Їхня симпатія була результатом телевізійної пропаганди: коли Лукашенко приїжджав на заводи і "розганяв" усіх.
Він пускав пил в очі й показував себе таким президентом із народу. Ось напевно той контингент, яким за 50 років, то вони підтримували… Але зараз вже інший вік, інтернет і тому вже всі люди, які вміють користуватися інтернетом, все прекрасно розуміють,
– сказав Кухта.
Що відомо про вбивство Микити Кривцова:
- 28-річний активіст був учасником білоруських протестів.
- 12 серпня дружина заявила, що Микита зник під час мітингів.
- 22 серпня його знайшли повішеним у мінській лісопосадці.
- За версією слідства, чоловік скоїв самогубство.
- Рідні, знайомі та активісти протестів не вірять, що хлопець наклав на себе руки. Вони переконані: Микиту вбили за його політичну позицію.