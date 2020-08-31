Брат загиблого під час протестів у Білорусі активіста Микити Кривцова заявив, що білоруси могли проголосувати за Олександра Лукашенка лише під час перших виборів у 90-х роках. На думку Павла Кухти, усі подальші перемоги Лукашенка були сфальсифіковані.

Після розпаду СРСР у 1994 році за Лукашенка могли проголосувати завдяки гаслам "повернімо Радянський союз", які політик активно використовував у своїх агітаціях. Про це Павло Кухта заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Редакція OBOZREVATEL".

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Методи передвиборчої компанії у Лукашенка завжди були жорсткими: суперників прибирали, а незалежні журналісти зникали безвісти.

Я не знаю, хто любив Лукашенка. Просто всі мовчали,

– заявив Кухта.

Перемогу фінансувала Росія

За словами Кухти, навіть у першу перемогу Лукашенка значні кошти вклала Росія. Усі його подальші перемоги були суцільними фальсифікаціями.

Реально підтримувати Лукашенка могли хіба 30 – 40% виборців. Їхня симпатія була результатом телевізійної пропаганди: коли Лукашенко приїжджав на заводи і "розганяв" усіх.

Він пускав пил в очі й показував себе таким президентом із народу. Ось напевно той контингент, яким за 50 років, то вони підтримували… Але зараз вже інший вік, інтернет і тому вже всі люди, які вміють користуватися інтернетом, все прекрасно розуміють,

– сказав Кухта.

Що відомо про вбивство Микити Кривцова: