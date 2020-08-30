Помічник Олександра Лукашенка пояснив дії ОМОНу у перші дні протестів у Білорусі. Він зазначив, що перші акції протесту розганялися через те, що демонстранти нібито "заважали іншим жителям".

Таку відповідь Микола Латишенок дав під час акції протесту в Мінську 30 серпня. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Латишенок поскаржився, що у період з 9 по 12 серпня активісти та мітингувальники будували барикади та перекривали вулиці. На думку, білоруської влади це "заважало іншим жителям".

Саме тому бійці ОМОНу, на переконання влади Білорусі, могли застосовувати проти мирних мітингувальників гумові кулі, водомети та світло-шумові гранати.

Зауважимо, за даними ООН, під час акцій протесту в Білорусі загинули щонайменше четверо демонстрантів. Правозахисники говорять про 5 жертв.

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Головне про протести у Білорусі

Акції протесту у Білорусі спалахнули 9 серпня після оголошення результатів президентських виборів. Білоруси переконані, що голосування було сфальсифіковано. Таку ж думку поділяє й світова спільнота.

У перші дні проти мітингувальників застосовувалася сила, а також силовики масово проводили затримання.

Спецпризначенці застосовували проти протестувальників гумові кулі, світло-шумові гранати, а у деяких випадках навіть летальну зброю.

Зазначимо, на акції протесту в Мінську 30 серпня силовики затримали понад 120 мітингувальників. Крім того, під час акції протесту у Мінську 27 серпня правоохоронці затримали понад 200 осіб, серед них були й журналісти.

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