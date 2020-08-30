Важка військова техніка на вулицях Мінська / Скриншот з відео

В Мінську 30 серпня відбувається багатотисячний опозиційний "Марш миру і незалежності". Водночас в столиці Білорусі помітили важку військову техніку, яку Лукашенко зганяє в місто.