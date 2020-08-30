Важка військова техніка зайшла в Мінськ: кулеметники на БТРах охороняють палац Лукашенка – відео
В Мінську 30 серпня відбувається багатотисячний опозиційний "Марш миру і незалежності". Водночас в столиці Білорусі помітили важку військову техніку, яку Лукашенко зганяє в місто.
Відео з колонами військової техніки, що входить в Мінськ публікують білоруські опозиційні ЗМІ, зокрема TUT.BY.
Актуально Білоруси "привітали" Лукашенка з днем народження 200-тисячним протестом у Мінську: фото, відео
Що відомо про військову техніку в Мінську
- Силовики посилюють охорону резиденції Лукашенка в Палаці Незалежності. Зокрема, військові охороняють на БТРах з кулеметами.
- Очевидці також повідомляють про снайперів на даху Палацу.
- Водночас з мікрорайону Уруччя в бік центру Мінська проїхалась військова техніка на гусеничному ходу, ймовірно, БМП-2.
Колона з БПМ-2 в Мінську: дивіться відео
Окрім того по Мінську рухається колона з, ймовірно, БТР-80: дивіться відео
Що відомо про "Марш миру і незалежності" в Мінську
- Понад 200 тисяч людей в Мінську вийшли 30 серпня на несанкціоновану опозиційну акцію "Марш миру і незалежності".
- Мітингувальники підійшли до стели "Мінськ – місто-герой". Поруч зі стелою деякі зупиняються на галявинах, деякі вже зайшли за стелу, голови колони не видно. Люди кричать: "Іди геть! Ми йдемо на день народження!". Стелу оточили озброєні військові.
- Водночас людей вже почали затримувати ОМОНівці. Відомо вже про щонайменше 125 затриманих протестувальників.
До речі Російські триколори та георгіївські прапори: у Мінську помітили "мітингувальників" із Москви
Дивіться відео з масштабних протестів у Мінську: