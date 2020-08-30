22 день поспіль в Білорусі тривають протести проти президента Лукашенка. 30 серпня в центрі Мінська має пройти Марш миру та незалежності. Щоправда, на площі Незалежності помітили мікроавтобуси з номерами Росії, а саме Московського регіону. З них вийшли люди з білоруськими червоно-зеленими прапорами, російськими триколором та в кольорах так званої георгіївської стрічки.

Проросійськи налаштовані мітингувальники в центрі Мінська

Про таких осіб повідомив телеграм-канал Белсату. За словами журналістів, їм про це розповіли підписники.

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Нам пишуть: ці хлопці приїхали на бусиках з російськими номерами. Зверніть увагу, 190 – це московський регіон,

– мовиться у повідомленні.

Також ресурс оприлюднив фото, людей (кілька чоловіків і жінка), що вийшли з цих бусиків:

половина з них тримала білоруський червоно-зелений і російський біло-червоно-синій прапори,

інша частина – стяги в кольорах так званої георгіївської стрічки: смугасті помаранчево-чорні.

Тим часом, у центр Мінська ще з самого ранку стягнулися силовики. Також тут можна помітити водомети, автозаки та загороджувальну техніку. Стелу "Мінськ – місто-герой", де розпочалися протести 9 серпня, оточили колючим дротом.

Силовики, автозаки та спетехніка в центрі Мінська: дивіться відео, фото

Щодо мітингувальників, то їхній марш заплановано на 14:00. І вони поступово колонами наближаються до центру білоруської столиці.

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Мітингувальники готуються до Маршу миру та Незалежності: дивіться відео та фото

Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата. Крім того, Євросоюз має намір запровадити санкції щодо окремих білоруських чиновників.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.