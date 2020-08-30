Георгіївські та прапори Росії: у центрі Мінська помітили "мітингувальників" із Москви
22 день поспіль в Білорусі тривають протести проти президента Лукашенка. 30 серпня в центрі Мінська має пройти Марш миру та незалежності. Щоправда, на площі Незалежності помітили мікроавтобуси з номерами Росії, а саме Московського регіону. З них вийшли люди з білоруськими червоно-зеленими прапорами, російськими триколором та в кольорах так званої георгіївської стрічки.
Проросійськи налаштовані мітингувальники в центрі Мінська
Про таких осіб повідомив телеграм-канал Белсату. За словами журналістів, їм про це розповіли підписники.
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Нам пишуть: ці хлопці приїхали на бусиках з російськими номерами. Зверніть увагу, 190 – це московський регіон,
– мовиться у повідомленні.
Також ресурс оприлюднив фото, людей (кілька чоловіків і жінка), що вийшли з цих бусиків:
- половина з них тримала білоруський червоно-зелений і російський біло-червоно-синій прапори,
- інша частина – стяги в кольорах так званої георгіївської стрічки: смугасті помаранчево-чорні.
Тим часом, у центр Мінська ще з самого ранку стягнулися силовики. Також тут можна помітити водомети, автозаки та загороджувальну техніку. Стелу "Мінськ – місто-герой", де розпочалися протести 9 серпня, оточили колючим дротом.
Силовики, автозаки та спетехніка в центрі Мінська: дивіться відео, фото
Щодо мітингувальників, то їхній марш заплановано на 14:00. І вони поступово колонами наближаються до центру білоруської столиці.
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- В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.
- Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.
- Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата. Крім того, Євросоюз має намір запровадити санкції щодо окремих білоруських чиновників.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.