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      Бразилію накрили сильні дощі: багато жертв – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Сильні дощі у Бразлії 3 березня / www.rtbf.be

      Бразильські штати Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро 3 березня накрили потужні проливні дощі. Внаслідок негоди загинули щонайменше 23 людини. Більшість з них зазнали ураження електричним струмом, були поховані у зсувах чи потонули.

      Загалом через сильні дощі у Бразилії щонайменше 46 людей зникли безвісти, пише BBC.

      До теми: У США пронісся потужний торнадо: кількість жертв збільшилася – фото, відео

      Серйозно постраждав штат Сан-Паулу, там зафіксували щонайменше 18 смертей. Серед постраждалих – мати та її дитина, а також двоє пожежників. Вони намагалися врятувати малечу, яку заблокувало під завалами.

      Місцеві мешканці допомагають пожежникам у пошуках зниклих людей. Жертви негоди відчайдушно намагаються врятувати усі речі з затоплених будинків. 

      Дивіться штат Сан-Паулу на карті:

      У Ріо-де-Жанейро загинуло щонайменше 5 людей. Вода пошкодила будинки, машини та дороги. А також викликала зсуви ґрунту. Влада Бразилії зазначила, що наразі важко оцінити збитки негоди.

      Вода збила мою внучку і мене з дивану. Брудна вода затопила мою кухню, ванну, спальні... Я все втратила,
      – розповіла AFP жителька Ріо-де-Жанейро Івоне Кардосо. 

      Наслідки негоди у Бразилії 3 березня / Фото: AP, AFP, Getty Images

      Довідка. У Бразилії у 2020 році почалися сильні дощі, особливо на південному-сході країни. Влада Ріо-де-Жанейро додала, що за два дні у регіоні випала така кількість опадів, яка зазвичай випадає за пів місяця.

      До слова, у січні 2020 у штаті Мінас-Жерайс, який межує з Сан-Паулу, за кілька днів дощу загинули понад 50 людей.

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      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Дороги Жертви Стихійні лиха Бразилія
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