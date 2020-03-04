Бразилію накрили сильні дощі: багато жертв – фото, відео

Бразильські штати Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро 3 березня накрили потужні проливні дощі. Внаслідок негоди загинули щонайменше 23 людини. Більшість з них зазнали ураження електричним струмом, були поховані у зсувах чи потонули.

Загалом через сильні дощі у Бразилії щонайменше 46 людей зникли безвісти, пише BBC.

До теми: У США пронісся потужний торнадо: кількість жертв збільшилася – фото, відео

Серйозно постраждав штат Сан-Паулу, там зафіксували щонайменше 18 смертей. Серед постраждалих – мати та її дитина, а також двоє пожежників. Вони намагалися врятувати малечу, яку заблокувало під завалами.

Місцеві мешканці допомагають пожежникам у пошуках зниклих людей. Жертви негоди відчайдушно намагаються врятувати усі речі з затоплених будинків.

Дивіться штат Сан-Паулу на карті:

У Ріо-де-Жанейро загинуло щонайменше 5 людей. Вода пошкодила будинки, машини та дороги. А також викликала зсуви ґрунту. Влада Бразилії зазначила, що наразі важко оцінити збитки негоди.

Вода збила мою внучку і мене з дивану. Брудна вода затопила мою кухню, ванну, спальні... Я все втратила,

– розповіла AFP жителька Ріо-де-Жанейро Івоне Кардосо.

Наслідки негоди у Бразилії 3 березня / Фото: AP, AFP, Getty Images

Many casualties in #Brazil & more than 30 are missing after torrential rain which triggered landslides hit coastal areas in the states of São Paulo & Rio de Janeiro. #Guarujá

#chuva #extremeweather https://t.co/xQ295UZij2 — MUSTARD SEED (@MAZHAR_ALI) March 4, 2020

Довідка. У Бразилії у 2020 році почалися сильні дощі, особливо на південному-сході країни. Влада Ріо-де-Жанейро додала, що за два дні у регіоні випала така кількість опадів, яка зазвичай випадає за пів місяця.

До слова, у січні 2020 у штаті Мінас-Жерайс, який межує з Сан-Паулу, за кілька днів дощу загинули понад 50 людей.