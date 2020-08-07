Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Вищий антикорупційний суд заборонити міському голові Одеси Геннадію Труханову займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Про це прокурор САП Олександр Омельченко повідомив в екслюзивному коментарі журналістці 24 каналу Катерині Петренко.

До теми Труханова судитимуть за те, що не вказав майно дружини в декларації

За що судитимуть Труханова

Учора, 6 серпня прокуратура скерувала до суду справу щодо недостовірного декларування чиновника за 2017 рік.

Труханова судитимуть за те, що він "змовчав" про майно та доходи дружини Тетяни Колтунової в декларації: квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, корпоративні права. Загальна вартість незадекларованого – майже 16,3 мільйона гривень.

Санкція інкримінованої Труханову статті передбачає позбавлення волі до 2 років або штраф до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також до 3 років позбавлення права займати певні посади.

Ми пропонуватимемо заборонити займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування,

– сказав прокурор Омельченко.

Зазначимо, що Антикорупційний суд ще не встиг розглянути справу Труханова щодо "брехні" в деклараціях за 2015 та 2016 роки вартістю 52 мільйони гривень. Вона близька до вироку, але навесні цього року вже настав термін давності.

Тому Труханов уникне покарання по цих епізодах, навіть якщо суд визнає його винним. Втім, закриття справи за строками не означає, що він необгрунтовано підозрювався у злочині. Труханов не зможе скористатися правом на відшкодування.

Натомість, прокурор запевнив: прокуратура пришвидшуватиметься, аби суд цього разу встиг винести вирок у новій справі.

"Ми, як сторона обвинувачення, набагато швидше подаватимемо докази, бо практика вже склалася, а докази у своїй більшості будуть однаковими. Мова про ті самі об'єкти декларування. Об'єм доказів майже такий самий. Тому ми пришвидшуватимемось, надаючи докази. Також орієнтуватимемось, аби суд розглянув справу і виніс вирок до закінчення строків давності, себто до березня 2021 року. Не хочеться забігати наперед щодо апеляції. Можливо, вирок влаштує обидві сторони. Маю сподівання, що сторона захисту все таки визнає вину, коли побачить у повному обсязі докази. Це процес, все можливо", – проінформував прокурор.

Раніше міський голова Одеси вкотре звинуватив САП у "політичному замовленні" і назвав нову справу щодо недостовірного декларування надуманою.

Також мер Одеси вважає, що проти нього продовжують "переслідування", яке, нібито, активізувалось перед місцевими виборами. Проте закінчення досудового розслідування у цій справі й подальше слухання в суді – не є підставою для зняття його кандидатури з виборів.

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