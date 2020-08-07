"Брехня" в декларації: САП проситиме суд заборонити Труханову бути мером Одеси
Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Вищий антикорупційний суд заборонити міському голові Одеси Геннадію Труханову займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Про це прокурор САП Олександр Омельченко повідомив в екслюзивному коментарі журналістці 24 каналу Катерині Петренко.
До теми Труханова судитимуть за те, що не вказав майно дружини в декларації
За що судитимуть Труханова
- Учора, 6 серпня прокуратура скерувала до суду справу щодо недостовірного декларування чиновника за 2017 рік.
- Труханова судитимуть за те, що він "змовчав" про майно та доходи дружини Тетяни Колтунової в декларації: квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, корпоративні права. Загальна вартість незадекларованого – майже 16,3 мільйона гривень.
- Санкція інкримінованої Труханову статті передбачає позбавлення волі до 2 років або штраф до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також до 3 років позбавлення права займати певні посади.
Ми пропонуватимемо заборонити займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування,
– сказав прокурор Омельченко.
Зазначимо, що Антикорупційний суд ще не встиг розглянути справу Труханова щодо "брехні" в деклараціях за 2015 та 2016 роки вартістю 52 мільйони гривень. Вона близька до вироку, але навесні цього року вже настав термін давності.
Тому Труханов уникне покарання по цих епізодах, навіть якщо суд визнає його винним. Втім, закриття справи за строками не означає, що він необгрунтовано підозрювався у злочині. Труханов не зможе скористатися правом на відшкодування.
Натомість, прокурор запевнив: прокуратура пришвидшуватиметься, аби суд цього разу встиг винести вирок у новій справі.
"Ми, як сторона обвинувачення, набагато швидше подаватимемо докази, бо практика вже склалася, а докази у своїй більшості будуть однаковими. Мова про ті самі об'єкти декларування. Об'єм доказів майже такий самий. Тому ми пришвидшуватимемось, надаючи докази. Також орієнтуватимемось, аби суд розглянув справу і виніс вирок до закінчення строків давності, себто до березня 2021 року. Не хочеться забігати наперед щодо апеляції. Можливо, вирок влаштує обидві сторони. Маю сподівання, що сторона захисту все таки визнає вину, коли побачить у повному обсязі докази. Це процес, все можливо", – проінформував прокурор.
Раніше міський голова Одеси вкотре звинуватив САП у "політичному замовленні" і назвав нову справу щодо недостовірного декларування надуманою.
Також мер Одеси вважає, що проти нього продовжують "переслідування", яке, нібито, активізувалось перед місцевими виборами. Проте закінчення досудового розслідування у цій справі й подальше слухання в суді – не є підставою для зняття його кандидатури з виборів.
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Які ще є справи проти Труханова
- Апеляційна палата Антикорсуду займається третьою резонансною справою Труханова щодо ймовірної корупційної афери з "Краяном". За версією слідства, він та низка фігурантів заволоділи 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси шляхом купівлі у 2016 році заводу-банкроту за завідомо вдвічі завищеною ціною.
- У скарзі антикорупційні прокурори вимагають скасувати виправдальний вирок і повернути справу на новий розгляд у ВАКС. За їх словами, виправдальний вирок одеські судді писали у змові з адвокатами, оскільки умудрились проаналізувати протокол допиту свідка та докази, які не долучались в суді у процесуальний спосіб.
- З жовтня 2019 року розгляд по суті відкладався через системне затягування адвокатів та хвороби обвинувачених. У справі скоро дебати. Очевидно, що ймовірне скасування виправдального вироку перед місцевими виборами може вилитись Труханову у суттєві електоральні втрати.
- Окрім того, 21 березня 2019 року суд змусив СБУ відкрити кримінальну справу щодо російського громадянства Труханова. Труханов, будучи з 2014 по 2017 роки громадянином Росії, став мером Одеси і незаконно отримав допуск до державної таємниці 3-го рівня. Він приховав, що є громадянином країни-агресора – Росії.
- Так, у 2019 році під час судового розгляду справи "Краяну" прокурори САП оприлюднили отримані від держорганів РФ документи, які підтверджують: Труханов мав російські паспорти станом на 2017 рік, а відтак є громадянином Росії.
- У позові мовиться, що одіозний чиновник вчинив посадові злочини: зловживав владою або службовим становищем, вдався до службового підроблення документів та їх використання. А також цілком ймовірно в результаті отримання незаконного допуску, як громадянина РФ, до державної таємниці для роботи з секретною інформацією розголосив держтаємницю. Відомо, що щодо останнього епізоду СБУ закрила справу, бо факт розголошення держтаємниці не вдалося перевірити.