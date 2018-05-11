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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Бригада, яку ворог поважає і боїться: легендарна 93-тя ОМБР відсвяткувала річницю

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Бійці 93-ї бригади пройшли російсько-українську війну від самого початку і воюють дотепер. Одна з найвідоміших і найдосвідченіших бригад ЗСУ відсвяткувала 75-ту річницю. Як завжди – на передовій.

Вони на фронті практично постійно. Березень 14-го – Луганщина. Потім практично уся лінія фронту, у тому числі звільнення Авдіївки та Пісків.

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Із початку війни на сході 93-тя бригада втратила близько 300 героїв. Ворог поважає і боїться цей підрозділ. Тож криє постійно, нещадно та з усіх калібрів.

Мінометних снарядів впало більше 100, танкових снарядів впало до 15 штук, артилерійських залпів було більше 40-ка,
– розповів про нещодавній обстріл військовослужбовець 93-ї ОМБр на позивний "Прапор".

Нині бригада знову на передовій і святкує пам'ятну дату – 75 років.

Відзначаємо день створення нашої військової частини – 93-ї бригади, яку ворог називає найбільш задіяною у війні та однією з найбоєздатніших військових частин Збройних Сил України,
– сказав командир 93-ї ОМБр Владислав Клочков. 

Зовсім скоро у бригади з'явиться і ім'я – Холодний Яр, на честь з'єднання Української повстанської армії. Новий прапор вже готовий, чекають на підпис президента.

Привітати 93-тю приїхав і командувач Об'єднаного оперативного штабу Сергій Наєв. Окрім слів вдячності, говорив і про ситуацію на фронті.

Така активізація була і на напрямку "Зацеве", і так само тут, у смузі дій 93-ї бригади. Абсолютно немає за що хвилюватися. Можливостей для активних наступальних дій у ворога на даний час немає. Але показати свою зухвалість він намагався вчора. Та отримав по зубах так, як треба,
– зазначив командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.

Бійці 93-ї бригади серед тих, хто змусив ворога втиснутись у землю. І вони продовжуватимуть захищати Україну. 

Більше – дивіться у сюжеті. 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 травня
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