Бригада, яку ворог поважає і боїться: легендарна 93-тя ОМБР відсвяткувала річницю

Бійці 93-ї бригади пройшли російсько-українську війну від самого початку і воюють дотепер. Одна з найвідоміших і найдосвідченіших бригад ЗСУ відсвяткувала 75-ту річницю. Як завжди – на передовій.

Вони на фронті практично постійно. Березень 14-го – Луганщина. Потім практично уся лінія фронту, у тому числі звільнення Авдіївки та Пісків.

Читайте також: Звільнення Донбасу: Аваков розповів про важливий план, який готує МВС

Із початку війни на сході 93-тя бригада втратила близько 300 героїв. Ворог поважає і боїться цей підрозділ. Тож криє постійно, нещадно та з усіх калібрів.

Мінометних снарядів впало більше 100, танкових снарядів впало до 15 штук, артилерійських залпів було більше 40-ка,

– розповів про нещодавній обстріл військовослужбовець 93-ї ОМБр на позивний "Прапор".

Нині бригада знову на передовій і святкує пам'ятну дату – 75 років.

Відзначаємо день створення нашої військової частини – 93-ї бригади, яку ворог називає найбільш задіяною у війні та однією з найбоєздатніших військових частин Збройних Сил України,

– сказав командир 93-ї ОМБр Владислав Клочков.

Зовсім скоро у бригади з'явиться і ім'я – Холодний Яр, на честь з'єднання Української повстанської армії. Новий прапор вже готовий, чекають на підпис президента.

Привітати 93-тю приїхав і командувач Об'єднаного оперативного штабу Сергій Наєв. Окрім слів вдячності, говорив і про ситуацію на фронті.

Така активізація була і на напрямку "Зацеве", і так само тут, у смузі дій 93-ї бригади. Абсолютно немає за що хвилюватися. Можливостей для активних наступальних дій у ворога на даний час немає. Але показати свою зухвалість він намагався вчора. Та отримав по зубах так, як треба,

– зазначив командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.

Бійці 93-ї бригади серед тих, хто змусив ворога втиснутись у землю. І вони продовжуватимуть захищати Україну.

Більше – дивіться у сюжеті.