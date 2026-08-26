Приїхав воювати за Путіна: на війні загинув перший британець, який підтримував Росію

33-річний британець Бредлі Таунсенд загинув на Донеччині, воюючи у складі російських військ проти України. Він залишив Велику Британію у квітні та приєднався до армії Росії, не маючи попереднього військового досвіду.

Про це пише The Telegraph.

Що відомо про загибель британця, який воював на боці Росії?

Бредлі Таунсенд, 33-річний рибалка з Барнслі у Південному Йоркширі, загинув у червні поблизу Лимана на Донеччині внаслідок удару дистанційно керованого FPV-дрона. За наявною інформацією, він став першим відомим громадянином Великої Британії, який загинув після початку повномасштабної війни, воюючи на боці Росії.

Таунсенд виїхав із Британії до Росії у квітні та підписав контракт із російськими збройними силами. До цього він не мав військового досвіду. Сам британець пояснював своє рішення підтримкою проросійських сил на Донбасі. Він стверджував, що хотів віддячити шахтарям регіону, які під час страйків британських гірників у 1980-х роках нібито передали їм кошти в розмірі місячної зарплати.

У соцмережах Таунсенд писав, що розумів ризик загибелі та усвідомлював, що після повернення додому може зіткнутися з переслідуванням. Водночас він наголошував, що рішення приєднатися до російської армії було його власним. Після загибелі британця його побратим Ейден Мінніс, який також воює у складі російських сил, опублікував присвяту. Він назвав Таунсенда позивним "Badger" і заявив, що той "пожертвував своїм життям" заради російської сторони.

Водночас колишній міністр безпеки Великої Британії, депутат від Консервативної партії Том Тугендхат висловив співчуття родині загиблого, але різко розкритикував його рішення вступити до російської армії. За його словами, участь у війні на боці Росії є "надзвичайно помилковим" рішенням, оскільки російські військові звинувачуються у скоєнні воєнних злочинів. Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії повідомило, що надає підтримку родині Таунсенда.