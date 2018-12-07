Британець вбив дружину через те, що йому подобалися чоловіки: моторошна історія

Нещодавно сталася божевільна, кінематографічна історія британського фармацевта Мітеша Пателя і його непростих стосунків. Зовні Патель був успішною людиною: син бідних мігрантів з Індії отримав медичну освіту, працював за фахом, одружився, купив собі будинок на півночі Англії. Але в душі 37-річного медика панували демони.

Про це розповів у своєму відеоблозі "Безумный мир" політичний оглядач Іван Яковина.

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Як сказав Яковина, одружився Патель вимушено, за наполяганням своїх батьків, яких боявся ослухатися, проте насправді ж, він був гомосексуалом і таємно зустрічався з іншими чоловіками.

Однак, зізнатися в цьому своїй дружині і своєї сім'ї він не міг. Ті були дуже патріархальних поглядів – він би став ганьбою для свого роду. Тим часом, Патель завів собі постійного бойфренда, в якого, мабуть, закохався. І вирішив, що не може більше терпіти свою поточну життя,

– відповів Яковина.

За словами політичного оглядача, фармацевт придумав спосіб повного її зміни, на жаль, нелегальний – він убив свою благовірну дружину.

"Спочатку вколов їй укол, від якого вона втратила свідомість, а потім задушив її, надівши на голову пластиковий пакет. Щоб отримати страховку і не викликати підозр, Патель інсценував пограбування будинку з вбивством", – відповів Яковина.

Проте правоохоронці завдяки додатку для занять фізкультурою з'ясували, що відразу після вбивства фармацевт пару годин носився по будинку, симулюючи грабіж. А в цей же час його дружина лежала поруч без руху. Тому Пателя заарештували,

– додав політичний оглядач.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 7 грудня 2018