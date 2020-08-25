Британська армія хоче повністю відмовитися від танків: з чим це пов'язано
Армія Великої Британії планує повністю відмовитися від танків в процесі модернізації збройних сил. Модернізація танків вимагає значних витрат.
Уряд може схвалити рішення через високі витрати на модернізацію 227 танків "Челленджер 2" і 388 бойових машин піхоти "Уорріор" британської армії .Про це повідомляє видання The Times.
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Чому Британія хоче відмовитись від танків в армії
- В Міноборони Великої Британії вважають, що танки є застарілою технікою, а характер і способи ведення війни давно змінилися. Військові хочуть зосередитись на кіберозброєнні та космічнитехнологіях.
- Хоча однією з можливостей залишається модернізація танків і БМП або придбання у Німеччині танків "Леопард 2", в Лондоні вже почали досліджувати можливості змінити свою роль в діяльності НАТО.
Що відомо про протистояння Великої Британії та Росії в космосі
- Міністр оборони Великої Британії Бен Волес раніше заявив, що країна акцентуватиме свою увагу на протидії космічним загрозам, джерелом яких є Росія й Китай. За його словами, мовиться про одну з наймасштабніших ревізій оборонного потенціалу Великої Британії з часів "Холодної війни".
- 23 липня Сполучені Штати звинуватили Росію у випробуванні у космосі зброї для знищення супутників. За даними Космічного командування США, 15 липня 2020 року РФ вивела на земну орбіту апарат "Космос-2543". Від нього відділився ще один апарат, призначення якого не зрозуміле.
- Тоді ж віцемаршал авіації Великої Британії Харві Сміт звинуватив Москву у випробуванні космічної зброї. За його словами, такі дії Росії можуть поставити під загрозу мирне використання космосу, бо через уламки існує небезпека для систем, від яких залежить увесь світ.