Армія Великої Британії планує повністю відмовитися від танків в процесі модернізації збройних сил. Модернізація танків вимагає значних витрат.

Уряд може схвалити рішення через високі витрати на модернізацію 227 танків "Челленджер 2" і 388 бойових машин піхоти "Уорріор" британської армії .Про це повідомляє видання The Times.

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Чому Британія хоче відмовитись від танків в армії

В Міноборони Великої Британії вважають, що танки є застарілою технікою, а характер і способи ведення війни давно змінилися. Військові хочуть зосередитись на кіберозброєнні та космічнитехнологіях.

Хоча однією з можливостей залишається модернізація танків і БМП або придбання у Німеччині танків "Леопард 2", в Лондоні вже почали досліджувати можливості змінити свою роль в діяльності НАТО.

Зверніть увагу! Окрім того, британський уряд планує скоротити чисельність сухопутних військ, а один з двох сучасних авіаносців можуть передати в оренду союзникам.

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