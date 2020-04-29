Британці будуть змушені працювати на зборі врожаїв через відсутність сезонних робітників
Уряд Великої Британії закликав своїх громадян допомогти зібрати врожай. Усе через те, що сезонні працівники з Європи та інших куточків світу наразі не можуть приїхати у зв'язку з закритими через карантин кордонами.
Таку заяву зробив міністр навколишнього середовища Джордж Юстіс, повідомляє The Guardian.
Актуально МАУ заявила, що їй заборонили здійснити рейс із заробітчанами до Лондона
За словами міністра, у попередні роки до Британії приїжджали понад 30 тисяч робітників, які працювали в сфері сільського господарства. Зараз в Британії перебуває лише третина з них.
Нам знадобиться значна кількість британців, зокрема, тих, хто залишився без роботи, у них є шанс, якщо вони захочуть. Нам потрібні десятки тисяч людей, щоб виконати цю роботу,
– наголосив Юстіс.
Міністр зазначив, що пік збирання врожаю припадає на кінець травня і червня.
Що відомо про виїзд українських заробітчан на роботу за кордон
- 28 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках. Однак через пандемію коронавірусу відправляти їх за кордон "нелогічно". Наразі ж Україна робить все можливе, аби повернути українців з-за кордону.
- Згодом в уряді заявили про можливість "індивідувальних" дозволів на виїзд трудових мігрантів.
- Сьогодні авіакомпанія МАУ заявила, що скасувала рейс Київ – Лондон, яким у Британію мали дістатися українські заробітчани. У компанії пояснили, що зробили це через заборону Державної авіаслужби України. Рейс організували для доправлення до Британії на роботу українців, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.
- Раніше близько 200 українців полетіли чартером у Фінляндію збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери. Загалом до сезонних сільськогосподарських робіт у Фінляндії планують залучити до тисячі заробітчан з України. Для виконання цього рейсу українська авіакомпанія отримувала дозвіл Державної авіаційної служби України та авіаційної влади Фінляндії.