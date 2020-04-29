Британці будуть змушені працювати на зборі врожаїв через відсутність сезонних робітників

Уряд Великої Британії закликав своїх громадян допомогти зібрати врожай. Усе через те, що сезонні працівники з Європи та інших куточків світу наразі не можуть приїхати у зв'язку з закритими через карантин кордонами.

Таку заяву зробив міністр навколишнього середовища Джордж Юстіс, повідомляє The Guardian.

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За словами міністра, у попередні роки до Британії приїжджали понад 30 тисяч робітників, які працювали в сфері сільського господарства. Зараз в Британії перебуває лише третина з них.

Нам знадобиться значна кількість британців, зокрема, тих, хто залишився без роботи, у них є шанс, якщо вони захочуть. Нам потрібні десятки тисяч людей, щоб виконати цю роботу,

– наголосив Юстіс.

Міністр зазначив, що пік збирання врожаю припадає на кінець травня і червня.

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