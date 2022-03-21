В умовах режиму воєнного стану військовозобов'язані працівники бронюються за рішенням Мінекономіки.

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Це робиться, щоб забезпечити функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, зокрема уповноважених банків, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань і населення.

Війна охоплює не лише фронт, тому повинна працювати служба тилу. Населення має бути забезпеченим усім необхідним для життя, а економіка — працювати, щоб елементарно була їжа!

Для цього законодавством передбачено, що працівники певних органів, підприємств, організацій, установ можуть продовжувати виконувати свої посадові обов'язки у разі включення в списки, що складаються та затверджуються у передбаченому Постановою 194 порядку, отримуючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час строком до 6 місяців.

Як відбувається бронювання військовозобов'язаних працівників в умовах воєнного стану

Постановою Кабміну № 194 від 03.03.2022 визначено порядок бронювання військовозобов'язаних за органами держвлади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань і населення в умовах правового режиму воєнного стану. Дія постанови поширюється і на уповноважені банки, залучені до роботи в умовах особливого періоду.

Згідно з цим порядком органи держвлади та інші держоргани подають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах та організаціях у затвердженій постановою формі з відповідним обґрунтуванням.

Узагальнивши подані пропозиції, Мінекономіки протягом 1 робочого дня ухвалює відповідне рішення та надсилає його копію Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

Форми пропозицій затверджені постановою Кабміну.

Який документ підтверджує бронювання

Для підтвердження відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації та воєнного часу орган держвлади видає військовозобов'язаному витяг із наказу Мінекономіки.

Міноборони через Генштаб ЗСУ організує доведення таких витягів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Робиться це в одноденний термін.

Про особливості бронювання водіїв

7 березня уряд вніс зміни до Постанови № 194, визначивши особливості бронювання водіїв для перевезення потреб війська, медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги та військовозобов'язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Рішення про бронювання таких працівників ухвалюють Мінінфраструктури або обласні чи Київська міська військові адміністрації. Далі це рішення передають до Державної прикордонної служби, щоб у водіїв не виникало проблем під час перетину кордону.

Радимо постійно відстежувати документ у динаміці. Наразі працює 50 % українського бізнесу, тому можливі й подальші зміни щодо переліку тих, хто буде мобілізований, а хто буде працювати, адже уряд миттєво реагує на потреби часу.

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