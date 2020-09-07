У столиці Бельгії 6 вересня пройшла масова акція проти коронавірусних обмежень. На вулиці Брюсселя вийшли приблизно 350 місцевих жителів. Протест розігнали, а кількох активістів через конфлікти з поліцією затримали.

На плакатах, які принесли з собою активісти, були такі написи: "Я дихаю вільно", "Живи своїм життям, епідемія закінчилася" і "Убиті маскою", повідомляє Le Soir.

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Приблизно 350 людей вийшли на вулиці Брюсселя, аби заявити свій протест проти коронавірусних обмежень.

За словами поліцейських, більшість протестувальників прийшла на акцію без масок. Через їхню відсутність та порушення норм соціальної дистанції поліція вирішила припинити демонстрацію.

Проти активістів не застосовували спеціальні засоби типу газу. Однак не обійшлося без затримань.

Один з учасників акції вдарив в обличчя поліцейського, якого після цього його довелося госпіталізувати. Його і ще одного протестувальника затримали.

До слова, у Бельгії носіння масок обов'язкове для всіх, хто досяг 12 років. Обмеження також поширюється на свіжому повітрі, якщо мова йде про центральні вулиці. Штраф за порушення становить 250 євро.

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Важливо! Станом на 7 вересня у Бельгії коронавірус підтвердили у 88 367 людей. Одужати вдалося 18 565 хворим, померли – 9 907.

Протест проти карантинних обмежень у Брюсселі / Фото Le Soir