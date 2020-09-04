У непальському місті Патан люди зібралися на фестиваль релігійних колісниць. Учасники заходу порушили карантин. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

У Патані, що входить у конгломерат з Катманду, 3 вересня відбувся традиційний фестиваль колісниць, в якому взяли участь сотні індусів та буддистів, пише CNA.

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Хоча карантин і забороняє масові зібрання.

Поліція хотіла зупинити хід, однак учасники фестивалю почали кидати камінням у співробітників сил безпеки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

У результаті сутичок постраждали щонайменше четверо поліцейських, пошкоджений автомобіль з водометом. Скільки учасників фестивалю отримали травми – невідомо.



У Непалі сльозогінним газом і водометами розігнали вірян / Фото AFP



Вони зібралися на фестиваль, порушуючи карантин / Фото AFP

Що відомо про фестиваль у Патані? Проходить кожного року. Під час нього 15-метрова дерев'яна колісниця перевозить божество дощу Маккіндру Натх. Захід був запланований на кінець квітня, але його перенесли через карантин.

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