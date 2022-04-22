Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Також військові повідомили, що ворог безуспішно проводив штурмові дії в напрямку Зеленого Поля.

Увага "Денацифікували" добрива: окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають,

– йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни посилили угруповання шляхом переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Натомість батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

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