"Інакше нас знищать": Буданов відповів, якою має стати Україна

Україна відстоює свою незалежність у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. Однак не менш важливо, аби держава визначила своє місце у світі та подальші прагнення.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов розповів, що Україна доволі складно рухалася в цьому питанні за останні 35 років, передає 24 Канал. Але процес йде вперед.

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Яким Буданов бачить майбутнє України?

Спершу Україні самій потрібно визначити свою роль у світі. Важливо усвідомити, які стратегічні переваги має наша держава та чого саме вона хоче досягти. Однак це ще не все. Далі потрібно переконати інші держави у цьому баченні.

За словами Буданова, Україна має стати великою наддержавою. Наразі наша країна фактично не має інших сценаріїв.

В нас немає іншого варіанту. Інакше нас знищать,

– зазначив Буданов.