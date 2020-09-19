Волосся дибки стає: Марченко на прикладі Аргентини пояснив, чому дефолту в Україні не буде
У Міністерстві фінансів спростували можливість дефолту в Україні. В уряді вважають, що такий крок може негативно відбитися на співпраці з міжнародними партнерами.
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода" навів приклад Аргентини, яка дев'ять разів оголошувала дефолт.
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Чому уряд не збирається оголошувати дефолт в Україні
На його думку, це не та практика, яку треба наслідувати. Марченко додав, що в нього "волосся дибки стає, коли до оголошення дефолту закликають народні депутати".
Як ви думаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відкриють,
– зазначив Марченко.
Відзначимо, що раніше він заявляв, що наслідки дефолту будуть плачевними для України, а економічна ситуація різко погіршиться.
Що таке дефолт?Це стан в економічних відносинах, коли позичальник не може повернути свої борги. Простими словами, коли ви взяли холодильник у кредит, але коли настав час платити по кредиту, у вас не було грошей.
Найчастіше це призводить до економічної ізоляції країни з боку решти світу. Усе просто – ніхто не хоче торгувати з ненадійним партнером, який у будь-який момент може тебе кинути чи потягнути на дно.
Що об'єднує Аргентину, дефолт та Україну
- У 2019 році після приходу до влади Володимира Зеленського в Україні активно почали говорити про можливість оголошення дефолту. Усе через скандальні заяви Ігоря Коломойського та депутатів, з якими пов'язуть олігарха.
- Він заявляв, що підтримує ідею оголошення дефолту. Як приклад він розповідав саме про Аргентину, якій у такій ситуації пробачили частину боргів.
- Щоправда, та ситуація була радше винятком. Мінусів від оголошення дефолту в Аргентини було значно більше, аніж плюсів.
- Зараз під час непростих перемовин з МВФ та Світовим банком на тлі великого дефіциту в проєкті держбюджету-2021, в Україні знову заговорили про ймовірність оголошення дефолту. І знову це роблять близькі до Коломойського депутати, а також представники проросійської ОПЗЖ.
Чим дефолт може загрожувати економіці / Інфографіка 24 каналу