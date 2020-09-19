У Міністерстві фінансів спростували можливість дефолту в Україні. В уряді вважають, що такий крок може негативно відбитися на співпраці з міжнародними партнерами.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода" навів приклад Аргентини, яка дев'ять разів оголошувала дефолт.

Цікаво У що "влізла" Аргентина, або Як Україні краще не робити

Чому уряд не збирається оголошувати дефолт в Україні

На його думку, це не та практика, яку треба наслідувати. Марченко додав, що в нього "волосся дибки стає, коли до оголошення дефолту закликають народні депутати".

Як ви думаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відкриють,

– зазначив Марченко.

Відзначимо, що раніше він заявляв, що наслідки дефолту будуть плачевними для України, а економічна ситуація різко погіршиться.

Що таке дефолт? Це стан в економічних відносинах, коли позичальник не може повернути свої борги. Простими словами, коли ви взяли холодильник у кредит, але коли настав час платити по кредиту, у вас не було грошей.



Найчастіше це призводить до економічної ізоляції країни з боку решти світу. Усе просто – ніхто не хоче торгувати з ненадійним партнером, який у будь-який момент може тебе кинути чи потягнути на дно. Це стан в економічних відносинах, коли позичальник не може повернути свої борги. Простими словами, коли ви взяли холодильник у кредит, але коли настав час платити по кредиту, у вас не було грошей.Найчастіше це призводить до економічної ізоляції країни з боку решти світу. Усе просто – ніхто не хоче торгувати з ненадійним партнером, який у будь-який момент може тебе кинути чи потягнути на дно.

Що об'єднує Аргентину, дефолт та Україну

У 2019 році після приходу до влади Володимира Зеленського в Україні активно почали говорити про можливість оголошення дефолту. Усе через скандальні заяви Ігоря Коломойського та депутатів, з якими пов'язуть олігарха.

Він заявляв, що підтримує ідею оголошення дефолту. Як приклад він розповідав саме про Аргентину, якій у такій ситуації пробачили частину боргів.

Щоправда, та ситуація була радше винятком. Мінусів від оголошення дефолту в Аргентини було значно більше, аніж плюсів.

Зараз під час непростих перемовин з МВФ та Світовим банком на тлі великого дефіциту в проєкті держбюджету-2021, в Україні знову заговорили про ймовірність оголошення дефолту. І знову це роблять близькі до Коломойського депутати, а також представники проросійської ОПЗЖ.



Чим дефолт може загрожувати економіці / Інфографіка 24 каналу