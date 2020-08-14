Чи буде долар по 30: прогноз від міністра фінансів Марченка
У Міністерстві фінансів заявили, що в Україні немає передумов для девальвації гривні до 30 гривень за долар.
Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що не бачить інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в бік зростання. Про це передає журнал "Фокус".
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До того ж через карантин обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав лише на 6%, тож це вирівняло платіжний баланс.
"Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", – пояснив він.
Він також додав, що Україна потребує курсу гривні, що забезпечить макроекономічну стабільність.
Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу