У Міністерстві фінансів заявили, що в Україні немає передумов для девальвації гривні до 30 гривень за долар.

Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що не бачить інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в бік зростання. Про це передає журнал "Фокус".

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До того ж через карантин обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав лише на 6%, тож це вирівняло платіжний баланс.

"Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", – пояснив він.

Він також додав, що Україна потребує курсу гривні, що забезпечить макроекономічну стабільність.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу