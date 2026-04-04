Чи буде світло на Вербну неділю: відповідь Укренерго

Останніми днями в Україні є дні без відключень електроенергії. Але все змінюється навіть протягом дня.

Про те, чи буде світло 5 квітня, повідомили в Укренерго.

Чи будуть відключення 5 квітня в Україні?

В Укренерго заявили, що на неділю, 5 квітня, не планують обмежувати споживання. Але радять перенести користування потужними енергоприладами на денний час – з 11 до 16 години.

Важливо! Оскільки ситуація в енергетичній системі може змінитися будь-якої миті, відповідно, можливі зміни і щодо відключень. Варто стежити за офіційними джерелами інформації, як-от сторінки Укренерго та обласних енергетичних компаній у соцмережах, а також їхні сайти. Наприклад, у Києві це ДТЕК. Також існують спеціалізовані додатки, створені місцевою владою, де можна відстежувати відключення. Знову ж таки, у столиці це "Київ Цифровий".

Чи впливає погода на відключення світла?

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу сказав, що на ситуацію в енергосистемі сильно впливає погода. Якщо хмарно та дощі, сонячні електростанції не працюють, через що з'являються ризики відключень.

Коли в Україні були екстрені відключення?