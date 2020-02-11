"Будинок-монстр" на Подолі: що буде зі скандальною забудовою Білозір

Багато років поспіль київські активісти воюють зі скандальною забудовою на Подолі. Йдеться про так званий "будинок-монстр" – потворну будівлю, яка зіпсувала вигляд давньої частини столиці. Власники цього будинку на вісім дозволених поверхів набудували ще чотири. Поки громадськість боролося з цією будівлею, неподалік з'явилась ще одна.

На вулиці Мирній біля Батиєвої гори попри заборону звели десятиповерхову будівлю. Колишня народна депутатка Оксана Білозір, співачка і кума двох президентів Ющенка та Порошенка, отримала на Подолі земельну ділянку під забудову. Дозвіл надав колишній мер Києва Олександр Омельченко у 2004 році.

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За документами земля призначалася для зведення садиби. Житловий кооператив замість чотирьохповерхового будинку Білозір звів там будівлю на сім поверхів. Як дізналось видання "Наші Гроші", одним із засновників цього будівельного кооперативу є Ярослав Недзельський – син пані Білозір.



Умови забудови земельної ділянки

Міністерство культури почало вимагати зупинити будівництво. Попри заборону, зведення "садиби" Білозір продовжилося. Будівля виросла з семи до десяти поверхів.



Сьогодні садиба Білозір виглядає ось так

Департамент архітектури та будівництва київської мерії кілька разів намагався зупинити скандальне будівництво. Але чиновників разом з поліцейськими, охорона не пускала на будівельний майданчик. Як результат, на Подолі височіє ще один "будинок-монстр", власниця якого колишня міністерка культури.

Родинні зв’язки

Крім того, що один з її синів став забудовником, інший – Андрій Білозір – в часи президентства Петра Порошенка очолив велике державне підприємство "Украгролізинг" і досі ним керує. А невістка пані Оксани Лариса Білозір раніше стала депутаткою Вінницької обласної ради за списками БПП.

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Після багаторічної тяганини суд нещодавно виніс рішення про те, щоб знести надбудовані поверхи. Це неабияка перемога небайдужих киян, яким вдалося подолати у суді та жадібного забудовника і продажних чиновників.

