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      "Будинок-монстр" на Подолі: що буде зі скандальною забудовою Білозір

      Право на правду 823 Читать новость на русском

      Багато років поспіль київські активісти воюють зі скандальною забудовою на Подолі. Йдеться про так званий "будинок-монстр" – потворну будівлю, яка зіпсувала вигляд давньої частини столиці. Власники цього будинку на вісім дозволених поверхів набудували ще чотири. Поки громадськість боролося з цією будівлею, неподалік з'явилась ще одна.

      На вулиці Мирній біля Батиєвої гори попри заборону звели десятиповерхову будівлю. Колишня народна депутатка Оксана Білозір, співачка і кума двох президентів Ющенка та Порошенка, отримала на Подолі земельну ділянку під забудову. Дозвіл надав колишній мер Києва Олександр Омельченко у 2004 році.

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      За документами земля призначалася для зведення садиби. Житловий кооператив замість чотирьохповерхового будинку Білозір звів там будівлю на сім поверхів. Як дізналось видання "Наші Гроші", одним із засновників цього будівельного кооперативу є Ярослав Недзельський – син пані Білозір.


      Умови забудови земельної ділянки

      Міністерство культури почало вимагати зупинити будівництво. Попри заборону, зведення "садиби" Білозір продовжилося. Будівля виросла з семи до десяти поверхів.

      забудова
      Сьогодні садиба Білозір виглядає ось так

      Департамент архітектури та будівництва київської мерії кілька разів намагався зупинити скандальне будівництво. Але чиновників разом з поліцейськими, охорона не пускала на будівельний майданчик. Як результат, на Подолі височіє ще один "будинок-монстр", власниця якого колишня міністерка культури.

      Родинні зв’язки

      Крім того, що один з її синів став забудовником, інший – Андрій Білозір – в часи президентства Петра Порошенка очолив велике державне підприємство "Украгролізинг" і досі ним керує. А невістка пані Оксани Лариса Білозір раніше стала депутаткою Вінницької обласної ради за списками БПП.

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      Після багаторічної тяганини суд нещодавно виніс рішення про те, щоб знести надбудовані поверхи. Це неабияка перемога небайдужих киян, яким вдалося подолати у суді та жадібного забудовника і продажних чиновників.
       

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини Києва Право на правду Скандальні забудови
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