Частина сьогоднішньої влади разом з прихвостнями олігархів та відвертими агентами Кремля знищують європейське майбутнє України. Очевидно, що прозахідна частина українців не буде цього терпіти. Очевидно, що всі ми будемо за таке бити у відповідь. Бити дуже боляче – по їхніх статках і свободі пересування світом.

Як Центр протидії корупції буде карати політиків, які відривають Україну від цивілізованого світу – в новому випуску "Право на гідність" на 24 каналі.

До слова Дубінський сам вигадав фейк про "проституток з Майдану", – розслідування журналістів

Наприклад, ми у Центрі протидії корупції будемо викривати ворогів України, які ухвалюють рішення на користь Росії та водночас користуються благами західного світу: мають там бізнес-активи, їздять на відпочинок, навчають дітей, лікують батьків тощо.

Наша мета – добитися заборони їхнього в'їзду до США, ЄС, Британії та Швейцарії. За допомогою міжнародно-правових засобів ми будемо привертати увагу правоохоронних органів західних країн до статків цих агентів Кремля та олігархів. Ми будемо ініціювати кримінальні провадження, накладення особистих санкцій, блокування рахунків та конфіскацію їхнього майна. Коломойський може підтвердити, що ми добре знаємо, як це робити.

Що відомо про Олександра Дубінського

Оскільки олігарха американські правоохоронці вже активно наздоганяють, ми вирішили підсвітити і його посіпаку у Верховній Раді. Той, мама якого дуже любить швидке Maserati, а він сам дуже любить розкіш та нерухомість.

Олександр Дубінський – близький соратник олігарха Коломойського, того Коломойського, який перебуває під слідством НАБУ в Україні та ФБР у США за розкрадання 5 мільярдів доларів "Приватбанку". Дубінський використовує повноваження народного депутата для захисту інтересів олігарха.

Дубінський тісно співпрацює з Андрієм Деркачем, іншим депутатом, якого США офіційно вважає кремлівським агентом. Саме тому у вересня 2020 року Деркача було внесено до санкційного списку США.

В листопаді 2019 року Дубінський провів спільну пресконференцію з Андрієм Деркачем, де розповсюджував дезінформацію проти одного з кандидатів у президенти США. У грудні 2019 року Олександр разом з Андрієм Деркачем підписав листи, в яких атакують американські проєкти допомоги в Україні та шантажують прореформістських депутатів українського парламенту.



Олександр Дубінський / Фото Василя Артюшенка, DT.UA

В липні 2020 року спікер Палати представників американського Конгресу згадала листи Деркача та Дубінського як частину іноземної змови. У серпні 2020 голова Національного центру контррозвідки та безпеки США зазначив, що діяльність Андрія Деркача є прикладом спроб Росії втрутитися у вибори США.

Публічна риторика Дубінського просуває кремлівський антизахідний наратив, який розповсюджується Коломойським через "1+1", та Медведчуком через "112", ZIK та NewsOne.

Шалені статки Дубінського

Попри відносно скромні офіційні доходи від своєї журналістської кар'єри, Дубінський у 2014 – 2020 роках придбав статки на мільйони доларів, а частину активів він не декларує.

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В травні 2020 року Дубінський подав річну онлайн декларацію, в якій відобразив: будівництво 620 метрового маєтку під Києвом, будівництво ще одного будинку під столицею невідомих розмірів, готовий будинок в столиці та 10 земельних ділянок.

Окрім цього в декларації Дубінського є:

ще 6 об'єктів нерухомості в столиці;

150-метрова квартира в Києві з 3,5 мільйони гривень;

5 недешевих авто (до яких додалося ще 2 в 2020 році);

10 розкішних швейцарських годинників;

3 авто загальною вартістю більше ніж 100 тисяч доларів йому подарувала мама пенсіонерка.

Вражені скромними доходами посіпаки Коломойського і друга російського агента Деркача? Зараз я вам розповім про незрозумілі активи мами і дружини Дубінського. І ось вони вас точно вразять.

Багаті родичі Дубінського

В листопада 2019 року розслідувачі Bihus.info повідомили, що Дубінський, його мати пенсіонер Алла Березовська та дружина Леся Цибко мають 24 квартири в Києві (більшість з них елітні квартири в центрі), 2 будинки (у Києві та передмісті), 17 автомобілів (більшість з них є елітними та/або колекційними), багато паркінгів.

Журналісти оцінили загальну вартість цих активів щонайменше у 2,5 мільйони доларів. У своїй публічній відповіді щодо розслідування Дубінський так і не зміг пояснити походження цих статків.

Згідно з реєстром майна, наприкінці грудня 2019 року Дубінський подарував своїй матері 7 автомобілів та 3 квартири, а також одну машину дружині. Швидше за все він здійснив цю передачу права власності, щоб уникнути декларування значних незрозумілих активів.

Ми вважаємо, що Дубінський залишається бенефіціарним власником нерухомості та автомобілів, які офіційно належать його матері-пенсіонерці та дружині. Є підстави вважати, що Дубінський використовує свою матір Аллу Березовську для легалізації доходів, які він отримував з незрозумілих джерел і з яких не сплачував податки в період 2014 – 2019 років.



Автопарк мами Дубінського / Фото "Наші гроші"

В ті самі роки Дубінський працював на телеканалі "1+1" Коломойського. Очевидно, що пенсіонерка Алла Березовська і близько не мала законних джерел доходу для того, щоб придбати 12 квартир та паркувальних місць загальною площею 252 квадратних метрів.

Поки Дубінський публічно поширює антизахідну пропаганду в Україні та атакує співпрацю між Україною та ЄС, сам він спокійно володіє активи в державі, що є членом ЄС. Конкретніше в Словаччині. Частину цих активів він не декларує.

Тепер, сподіваюся, ви вражені. Ми ж розповімо про все це правоохоронним і контролюючим органам, як в Україні, так і за кордоном. Дубінського і його покровителів буде покарано. Скоріше за все не одразу, але точно не відворотно. В одному з наступних блогів розповім вам про активи ключового агента Кремля в Україні – Віктора Медведчука. І про те, як спільно з багатьма друзями України на Заході ми будемо блокувати Медведчуку можливість користуватися цими активами.