Як виявилося, саме чинний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський створив мерзенний наратив "Прастітуткі Майдану".

Обов'язково подивіться розслідування Bihus.info про Дубінського, який за гроші Клименка продюсував інформаційне знищення Революції Гідності.

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Інформаційно-ескортні послуги Дубінського

Якщо ви були учасником Революції Гідності, ви просто мусите подивитися цей матеріал.

До речі, вплив Дубінського на фракцію "Слуг народу" – ключовий показник інтелектуального та морального рівня значної кількості депутатів.

За часів Януковича "вплив" Дубінського обмежувався наданням другосортних інформаційно-ескортних послуг.

Навіть найостаннішому регіоналу в голову би не прийшло зважати на "думки" Дубінського, приймаючи рішення в Раді.

Сьогодні ж Дубінського, розкривши роти, слухає кілька десятків "весільних фотографів" з мандатами. Загалом це все, що треба знати про інтелектуальний рівень частини народних депутатів.