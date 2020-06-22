Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, скільки людей вже відселили зі зруйнованого вибухом будинку на Позняках, і доля скількох його мешканців досі не відома. Також він закликав людей не намагатися без дозволу заходити до своїх помешкань.

Останні новини щодо ситуації у Києві на Позняках, де 21 червня вибухнув будинок, повідомили на сайті КМДА.

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Зокрема, мер Кличко розповів таке:

Постраждалим мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 місто допомогу надає, враховуючи медичну та допомогу їжею.

Переселити наразі вдалося 45 мешканців – до одного зі столичних інтернатів.

Біля будинку розгорнули наметове містечко, щоб там могли перебувати ті люди, яких ще не вдалося переселити.

Ще частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих.

На жаль, під завалами ще можуть бути люди – досі невідома доля трьох мешканців будинку.

Рятувальники працюватимуть цілодобово і в них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах,

– запевнив Кличко.

Щоб не трапився повторний обвал, будинок укріплюють. Оглядають також і сусідні будинки.

До теми Вибух на Позняках: можливий обвал будинку, мешканців відселять

Мер Києва запевнив мешканців будинку, у якому стався вибух, що поліція буде цілодобово охороняти його, аби унеможливити мародерство. Тож не варто намагатися без дозволу рятувальників заходити до квартир, навіть до своїх.