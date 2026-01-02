Будівельна галузь Львова функціонує стабільно завдяки попиту від військових, вчителів та заробітчан, однак без передвоєнного буму. Водночас місто активно інвестує в транспортну інфраструктуру.

Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив 24 Каналу, що місту критично важливо розвивати громадський транспорт через вузькі вулиці, тому завдяки європейським грантам побудують трамвайну колію до вулиці Миколайчука.

Що зробить життя у Львові зручнішим у 2026 році?

"Раніше кількість будівельних кранів була чітким індикатором розвитку міста. Зараз можу відзначити, що якість будівництва стала кращою, і ми уникаємо перепадів, які є в інших містах. Ми намагаємося максимально знижувати поверховість для комфорту мешканців", – сказав Садовий.

Будівельного буму немає, але якщо ситуація розвиватиметься позитивно, населення Львова зростатиме, тому на перший план виходить питання транспортного сполучення. Через вузькі вулиці модернізація транспортної системи стає ключем до комфортного життя.

У 2026 році розпочнуть роботи. Трамвайна колія з'єднає Сихів через центр з вулиці Миколайчука до Першого медичного об'єднання. Це реалізується завдяки гранту французького уряду та коштам Європейського банку реконструкції. Також буде реконструйована вулиця Мазепи за кошти Європейського інвестиційного банку – без цієї підтримки ми не змогли б цього зробити з бюджету,

– пояснив Садовий.

За останні пів року місто прийняло 2 великих саміти з десятками міністрів, що підвищило його впізнаваність і залучило європейські інвестиції.

На 2026 рік заплановано будівництво доріг, оскільки фінансування забезпечене та тендери проведені. Також на маршрути вийдуть понад 40 нових автобусів. А завдяки співпраці з Німеччиною та Швейцарією місто отримало якісні трамваї після капітального ремонту.

"Це все етапи, які забезпечать необхідний комфорт для мешканців. Ми не винаходимо ровера – усі міста світу, розв'язуючи транспортні проблеми, робили ставку на громадський транспорт. Авто – для поїздок за місто на вихідні. Наприклад, мешканці Сихова рідко їдуть машиною в центр, якщо можна зручно дістатися трамваєм", – зазначив Садовий.

Які ще зміни чекають на мешканців Львова у 2026 році?