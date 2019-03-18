Будуть покарані ті, хто своєю бездіяльністю розв’язав руки Путіну і втратив Крим, – Гриценко

Територія окупованого Криму буде українською, а ті, хто знехтував фундаментальними засадами співіснування цивілізованого світу понесуть відповідальність.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав Анатолій Гриценко.

"Повернути Крим буде складно. І поки Путін при владі – зробити це навряд чи вдасться. Але ми його повернемо. І абсолютно точно не здамо ні під тиском, ні в обмін на будь-які преференції. Бо це наша земля. І там живуть наші люди", – підкреслив Гриценко.

Кандидат у президенти наголосив, що всі ті, хто знехтував фундаментальними засадами співіснування цивілізованого світу та мав стосунок до окупації і Криму, і частини Донбасу, неодмінно понесуть відповідальність.

"Як і Турчинов з Наливайченком, чия бездіяльність розв’язала руки Путіну і призвела до втрати територій і масштабного кровопролиття на Донбасі", – написав Анатолій Гриценко.