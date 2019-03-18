Будут наказаны те, кто своим бездействием развязал руки Путину и потерял Крым, – Гриценко

Территория оккупированного Крыма будет украинской, а те, кто пренебрег фундаментальными принципами сосуществования цивилизованного мира понесут ответственность.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Анатолий Гриценко.

"Вернуть Крым будет сложно. И пока Путин при власти – сделать это вряд ли удастся. Но мы его вернем. И совершенно точно не сдадим ни под давлением, ни в обмен на любые преференции. Потому что это наша земля. И там живут наши люди", – подчеркнул Гриценко.

Кандидат в президенты подчеркнул, что все те, кто пренебрег фундаментальными принципами сосуществования цивилизованного мира и имел отношение к оккупации и Крыма, и части Донбасса, непременно понесут ответственность.

"Как и Турчинов с Наливайченко, чья бездеятельность развязала руки Путину и привела к потере территорий и масштабного кровопролития на Донбассе", – написал Анатолий Гриценко.