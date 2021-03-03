Здавалося б, щойно завершився минулий податковий звітний період й можна полегшено видихнути аж до квітня. Та не дарма кажуть "готуй сани влітку"!

Початок кварталу – гарна можливість врахувати все, що заважало контролювати свої доходи й витрати, а також ретельніше підготуватись до подачі податкової декларації. Які корисні звички допоможуть менше стресувати у звітний період, які процеси можна і варто автоматизувати – розкажу у своїй колонці.

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Початок кварталу – новий понеділок

За даними OpenDataBot, в Україні понад 1,8 мільйона ФОП, серед них більшість – ФОП 2 групи та близько 40% ФОП 3 групи. За результатами наших опитувань, більшість ФОПів 3 групи намагається подавати звітність у перші 2 тижні відкриття податкового вікна, проте є й ті, хто з різних причин затягують майже до дедлайну. Це пов'язано з тим, що власники малого бізнесу сконцентровані на розвитку своєї справи або мали неприємний досвід, пов'язаний зі звітністю, – черги або конфлікти зі спеціалістами у податковій, проблеми з онлайн-завантаженням, некоректними реквізитами або заповненням декларації. Це змушує підприємців буквально прокрастинувати, й скільки б ви не обіцяли собі у наступному кварталі зробити все інакше – це чомусь не працює.

Як "з'їсти" слона частинами?

Щоб запустити будь-який бізнес, потрібна аналітика: хто ваша аудиторія, чи буде для них актуальна та релевантна ваша пропозиція? Так і податкова звітність та фінансовий облік – страшно лише допоки не почнеш розбиратись

І тут справді важливо розбити процес на кілька етапів – облік фінансів, заповнення декларацій, сплата податків. Якщо всі три процеси залишити наостанок – значно більший ризик помилитись у розрахунках загального доходу, реквізитах для сплати податків та інших даних.

Зміни у податковій звітності дійсно періодично відбуваються, іноді зовсім несподівано, як це сталося минулого кварталу. Тому дуже важливо читати релевантні джерела, щоб завжди бути в курсі останніх новин. Перевіряйте інформацію у авторитетних медіа та не нехтуйте додатковими інструкціями. Не страшно не знати, страшно не хотіти дізнатись!

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Автоматизація – майбутнє ФОП

Велика кількість українських ФОПів ведуть бухгалтерський облік самостійно. Та все ж, незважаючи на спрощену податкову систему, підприємці часто роблять помилки у податкових звітах, не вчасно сплачують податки та гублять важливі нюанси.

"Ручне" ведення бухгалтерії може призвести до прикрих наслідків – так, інколи ФОПи протягом року отримують штрафи за помилки у податках, але дізнаються про це в останній момент.

Автоматизовані мобільні застосунки та програми допомагають вирішити ці питання. Оскільки додатки автоматично підтягують фінансові показники й реквізити кожен підприємець у режимі реального часу бачить стан рахунків, а також отримує нагадування про податкову звітність. До того ж офіційні застосунки можуть відслідковувати статус перевірки звітів податковими органами і вчасно повідомлять у разі помилки.

Як розвинути корисні звички для контролю за фінансами ФОП

Знайдіть зручний спосіб для ведення обліку надходжень: мобільні застосунки, таблички, що завгодно, головне – зберігайте дані (і спокій) в одному місці. Досвід показує, що друкувати виписки або шукати СМС із банку й точно пригадувати всі оплати напередодні дедлайну подачі звітності – майже самурайський вчинок. Автоматизуйте процес обліку або робіть записи регулярно, наприклад, щойно отримали оплату або раз на тиждень, якщо надходжень багато. Перший спосіб значно зручніший, адже можна скористатися додатком, який автоматично "підтягує" дані з авторизованого в ньому банківського рахунку. Це забирає мінімум зусиль й дає змогу завжди мати під рукою дані з власної книги обліку. Звикніть, що податкова звітність – це не страшно, якщо в усьому розібратись. За даними біржі Freelancehunt, більше половини замовників послуг фрілансерів – ФОПи. Якщо ви працюєте з такими проєктами, ймовірно, вам пропонуватимуть безготівковий розрахунок й оплату на рахунок приватної особи-підприємця. Якщо подумати, процес реєстрації власної справи зараз суттєво покращився – багато операцій можна робити онлайн. Так, наприклад, відкрити ФОП в Україні за допомогою онлайн-сервісу ДІЯ можна за 10 хвилин, а цифровий підпис – зручний інструмент для заповнення звітності онлайн.

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У 2020 році Україна посіла 64 місце за легкістю ведення бізнесу (Doing business, 2020). Діджиталізація всіх сфер підприємницького життя продовжується, тому впевнена – Україна посилюватиме позиції щороку.