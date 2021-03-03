Бухгалтерский учет для не бухгалтеров: как и почему следует контролировать доходы своего ФЛП
Казалось бы, только что завершился прошлый налоговый отчетный период и можно облегченно выдохнуть до апреля. Но не зря говорят "готовь сани летом"! Далее читайте на украинском.
Источник:24 канал
Початок кварталу – гарна можливість врахувати все, що заважало контролювати свої доходи й витрати, а також ретельніше підготуватись до подачі податкової декларації. Які корисні звички допоможуть менше стресувати у звітний період, які процеси можна і варто автоматизувати – розкажу у своїй колонці.
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Початок кварталу – новий понеділок
За даними OpenDataBot, в Україні понад 1,8 мільйона ФОП, серед них більшість – ФОП 2 групи та близько 40% ФОП 3 групи. За результатами наших опитувань, більшість ФОПів 3 групи намагається подавати звітність у перші 2 тижні відкриття податкового вікна, проте є й ті, хто з різних причин затягують майже до дедлайну. Це пов'язано з тим, що власники малого бізнесу сконцентровані на розвитку своєї справи або мали неприємний досвід, пов'язаний зі звітністю, – черги або конфлікти зі спеціалістами у податковій, проблеми з онлайн-завантаженням, некоректними реквізитами або заповненням декларації. Це змушує підприємців буквально прокрастинувати, й скільки б ви не обіцяли собі у наступному кварталі зробити все інакше – це чомусь не працює.
Як "з'їсти" слона частинами?
Щоб запустити будь-який бізнес, потрібна аналітика: хто ваша аудиторія, чи буде для них актуальна та релевантна ваша пропозиція? Так і податкова звітність та фінансовий облік – страшно лише допоки не почнеш розбиратись
Зміни у податковій звітності дійсно періодично відбуваються, іноді зовсім несподівано, як це сталося минулого кварталу. Тому дуже важливо читати релевантні джерела, щоб завжди бути в курсі останніх новин. Перевіряйте інформацію у авторитетних медіа та не нехтуйте додатковими інструкціями. Не страшно не знати, страшно не хотіти дізнатись!
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Автоматизація – майбутнє ФОП
Велика кількість українських ФОПів ведуть бухгалтерський облік самостійно. Та все ж, незважаючи на спрощену податкову систему, підприємці часто роблять помилки у податкових звітах, не вчасно сплачують податки та гублять важливі нюанси.
"Ручне" ведення бухгалтерії може призвести до прикрих наслідків – так, інколи ФОПи протягом року отримують штрафи за помилки у податках, але дізнаються про це в останній момент.
Автоматизовані мобільні застосунки та програми допомагають вирішити ці питання. Оскільки додатки автоматично підтягують фінансові показники й реквізити кожен підприємець у режимі реального часу бачить стан рахунків, а також отримує нагадування про податкову звітність. До того ж офіційні застосунки можуть відслідковувати статус перевірки звітів податковими органами і вчасно повідомлять у разі помилки.
Як розвинути корисні звички для контролю за фінансами ФОП
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Знайдіть зручний спосіб для ведення обліку надходжень: мобільні застосунки, таблички, що завгодно, головне – зберігайте дані (і спокій) в одному місці. Досвід показує, що друкувати виписки або шукати СМС із банку й точно пригадувати всі оплати напередодні дедлайну подачі звітності – майже самурайський вчинок.
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Автоматизуйте процес обліку або робіть записи регулярно, наприклад, щойно отримали оплату або раз на тиждень, якщо надходжень багато. Перший спосіб значно зручніший, адже можна скористатися додатком, який автоматично "підтягує" дані з авторизованого в ньому банківського рахунку. Це забирає мінімум зусиль й дає змогу завжди мати під рукою дані з власної книги обліку.
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Звикніть, що податкова звітність – це не страшно, якщо в усьому розібратись. За даними біржі Freelancehunt, більше половини замовників послуг фрілансерів – ФОПи. Якщо ви працюєте з такими проєктами, ймовірно, вам пропонуватимуть безготівковий розрахунок й оплату на рахунок приватної особи-підприємця. Якщо подумати, процес реєстрації власної справи зараз суттєво покращився – багато операцій можна робити онлайн. Так, наприклад, відкрити ФОП в Україні за допомогою онлайн-сервісу ДІЯ можна за 10 хвилин, а цифровий підпис – зручний інструмент для заповнення звітності онлайн.
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