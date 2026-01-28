Підозра на ротавірус: у Буковелі скаржаться на масові отруєння

Популярний український гірськолижний курорт Буковель став антигероєм серед численних туристів через масові випадки гострих кишкових інфекцій. Відпочивальники скаржаться на нудоту, безперервну блювоту, діарею, підвищену температуру та сильну слабкість.

Про це активно пишуть у соцмережах і тематичних чатах, публікуючи відео з лікарень та карет швидкої допомоги. Інформацію про випадки отруєнь людей в Буковелі зібрав 24 Канал.

На що скаржаться в Буковелі?

Багато хворих припускають, що йдеться про ротавірусну інфекцію. Люди розповідають, що навіть дотримання підвищених заходів гігієни, зокрема використання бутильованої води та антисептиків, не вберегло від зараження.

За словами туристів, у лікарнях утворюються черги через велику кількість пацієнтів. Водночас багато хто стверджує, що проблема із захворюваннями для Буковелю не нова.

Що пишуть у мережі про масові отруєння в Буковелі: дивіться на скриншотах з мережі

Серед постраждалих, зокрема відеопродюсерка BBC News Україна Галина Якушко. Вона захворіла на четвертий день відпочинку, не змогла самостійно дістатися до лікарні, тож її госпіталізувала швидка.

За її словами, в медзакладі лікували багатьох пацієнтів з однаковими симптомами, чіткого діагнозу не поставили, а всі витрати довелося покривати самостійно. Уже в Києві лікарі підтвердили, що йдеться про інфекційне захворювання, а не харчове отруєння.

При цьому лікування після такого "відпочинку" доволі недешеве. За даними BBC News Україна, за 1 ін'єкцію, аналізи, 5 крапельниць і таблетки доведеться заплатити до 10 тисяч гривень.



На погіршення стану здоров'я після відпочинку в Буковелі скаржилися і блогери / Скриншот

Чи будуть перевірки в Буковелі?

Водночас Держпродспоживслужба Івано-Франківської області повідомила про два офіційні звернення щодо харчових отруєнь у Буковелі, отримані 26 та 27 січня 2026 року.

Люди, які звернулися, кажуть, що отруїлися після того, як їли у ресторанах на території Буковеля.

Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Леся Семанчук в коментарі Суспільному пояснила ситуацію та розповіла про план дій.

Немає повідомлень про виникнення спалаху від закладів охорони здоров'я й державної установи "Центр контролю і профілактики хвороб", а є тільки звернення від людей. Відтак передбачено проводити позапланові заходи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів, якщо для цього є підстави, але через отримання погодження з Держпродспоживслужбою України,

– розповіла вона.

Леся Семанчук повідомила й про симптоми у хворих, мовиться про нудоту, блювання, діарею та біль у животі.

Тож наразі готуються документи для проведення позапланових перевірок двох різних закладів харчування після погодження з центральним апаратом служби в Києві.

